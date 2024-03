Nareszcie weekend: Jarmark Wielkanocny, Festiwal Sztuki Słowa i tańce

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Trzeci weekend marca w Elblągu zapowiada się bardzo tanecznie i emocjonująco. W piątek (15 marca) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu będą prezentowali się najmłodsi stażem uczestnicy zajęć tanecznych i gimnastycznych. Natomiast sobota będzie dobrą szansą na udział w ogólnopolskich zawodach tanecznych.

Już w ten weekend (15-17 marca) do Elbląga zawitają recytatorzy z całej Polski, by stanąć do walki na słowa. W Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się XXVI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa: „...czy to jest kochanie?”.

W dniach 16-17 marca w godz. 11-17 na Starym Mieście, odbędzie się I Elbląski Jarmark Wielkanocny. Wśród ponad 30 stoisk znajdą się wystawcy gastronomii, oferujący tradycyjne potrawy wielkanocne oraz przysmaki dla każdego podniebienia. Nie tylko zasmakujesz w tradycji, ale także zanurzysz się w jej pięknie, eksplorując różnorodność wyrobów artystycznych. Znajdziesz tu unikatowe ozdoby wielkanocne, ręcznie robioną biżuterię i wiele więcej, aby uczynić Twoje święta jeszcze bardziej wyjątkowymi.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w sobotę (16 marca) od godz. 10 na Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Jantar”. Młodzi tancerze z całego kraju walczyć będą o punkty, które pozwolą im podwyższyć swoje kategorie taneczne.

Filia biblioteczna Cyberiada przy ul. Hetmańskiej zaprasza w sobotę o godz. 10:30 na warsztat „Zaprojektuj swoje dobre życie” z Darią Piskorz-Pronobis. Obowiązują zapisy.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się w sobotę o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom. To już 150. edycja tego wydarzenia!

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych wraz z parafią p.w. św. Pawła Apostoła w Elblągu zapraszają na szczególne wydarzenie muzyczne, które odbędzie się w niedzielę (17 marca) o godz. 19 w kościele pw. Św. Pawła Apostoła przy ulicy Obrońców Pokoju.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.