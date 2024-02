Nareszcie weekend: KarnawaLove Party, Walentynki z EOK i charytatywny turniej

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Jak świętować, to tylko podwójnie. Już dziś (9 lutego) o godz. 18 na lodowisku Helena rozpocznie się tematyczna impreza KarnawaLove Party. To półtorej godziny dobrej zabawy połączonej z muzyką, konkursami i atrakcjami.

Jeszcze dziś (9 lutego) odbędzie się charytatywny turniej koszykówki 3 na 3 pod patronatem najbardziej znanego elbląskiego koszykarza Przemysława Zamojskiego. Organizatorzy chcą w ten sposób pomóc Waldemarowi Głodnickiemu, choremu na nowotwór mózgu policjantowi, który walczy o życie.

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na niezapomniane muzyczne Walentynki z udziałem Krystyny Stańko - jednego z najpiękniejszych głosów z polskim jazzie! Koncert „JAZZOWE LOVE - Aquarius the Orchestral Session” odbędzie się w sobotę (10 lutego) o godz. 19 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Będzie to wieczór wypełniony jazzem, aksamitnym wokalem i wspaniałą muzyką.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.