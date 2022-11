Nareszcie weekend: koncert charytatywny, wernisaż i kawiarenka naprawcza

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (18 listopada)

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy „Jerzy Domino – Retrospektywa 40 lat pracy twórczej”, który odbędzie się w piątek o godz. 18 w muzealnym budynku zw. Gimnazjum.

Lions Club „Elbląg” oraz Lions Club „Elbląg TRUSO” wraz z dyrekcją Elbląskiej Szkoły Muzycznej zapraszają na koncert, z którego całkowity dochód przekazany będzie na rzecz dzieci ze świetlic wiejskich w Kadynach, Pogrodziu, Łęczu i Suchaczu. Impreza rozpocznie się o godz. 19 i składać się będzie z dwóch części, przedzielonych krótka przerwą kawową.

Sobota (19 listopada)

Chcesz coś naprawić, ale nie masz narzędzi? A może nie do końca wiesz, jak to się robi? Zabierz zepsuty przedmiot i przyjedź z nim do Domu pod Cisem w sobotę. Kawiarenka naprawcza odbędzie się w godz. od 10 do 14. W tym samym czasie miłośnicy książek mogą wymieniać się na publikacje dostępne w ofercie sklepu społecznego.

Za nim koncerty w Danii, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii, przed nim XVI Międzynarodowy Konkurs im. Henryka Wieniawskiego. Adam Suska – to czołowy polski skrzypek, który w listopadowy wieczór zagości w Elblągu. Wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną i Radosławem Droniem (dyrygent) zaprasza w sobotę o godz. 19 do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w podróż określoną dziełami klasyków partytury.

