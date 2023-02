Nareszcie weekend: koncert EOK, sobota z biblioteką i mecz Olimpii

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Sobota (25 lutego)

Choć wynaleziona najprawdopodobniej przypadkowo (podczas polowania!), pełniła i pełni ważną rolę w muzycznych dziejach ludzkości. Harfa – bo o niej mowa – towarzyszy nam od ponad 4000 lat i przemierzyła przez ten czas setki tysięcy kilometrów, goszcząc w najważniejszych salach koncertowych świata. W sobotę o godz. 19 w szkole muzycznej za sprawą Oktawii Bylickiej lepiej poznamy wspomniany instrument.

Sobota to dobry czas, żeby wybrać się do biblioteki po książki, a przy okazji spędzić część dnia na kreatywnej zabawie, biorąc udział w zaproponowanych przez nas zajęciach. Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć dla dzieci/rodzin z dziećmi na miesiąc luty. Wstęp wolny.

W sobotę o godz. 9, jak co tydzień, wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

