Nareszcie weekend: koncert kameralistów, ślizgawka przy muzyce i wystawa Lotomotywy

Czas rozpocząć wyczekiwany przez nas wszystkich weekend. Co się będzie działo w Elblągu? O tym tradycyjnie informujemy w piątkowe południe.

Piątek (10 stycznia)

O godz. 18 Kamieniczki Elbląskie „zadebiutują” jako galeria sztuki. Wystawę „Lotomotywy” pokażą rzeźbiarz Waldemar Cichoń i lotnik Marek Włodarczyk. Wstęp wolny.

O godz. 18 ruszy specjalna ślizgawka na lodowisku "Helena", podczas której zagra DJ. Nie zabraknie również konkursu i kolorowych świateł, które dopełnią klimat. Zabierzcie znajomych i spędźcie aktywnie czas - zachęca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sobota (11 stycznia)

O godz. 11 jest okazja, by sprawić bezdomnym psom radość w postaci spaceru na Styczniowym Biegu na 6 Łap w elbląskim schronisku OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233. Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i z powrotem ścieżkami Bażantarni (dystans spaceru ok. 5 km).

O godz. 13 w dużej sali Kina Światowid rozpocznie się Extravaganza Nowocyrkowa. Będzie to program sceniczny składający się z występów polskich artystów prezentujących nurt nowego cyrku. Obowiązują darmowe wejściówki - do odebrania w kasie Kina Światowid oraz Ratuszu Staromiejskim. Warto wcześniej sprawdzić telefonicznie, czy są one jeszcze dostępne.

Niedziela (12 stycznia)

O godz. 18 w szkole muzycznej odbędzie się koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej „Od klasyki po argentyńskie tango”. W trakcie wydarzenia usłyszymy niezwykle utalentowaną Pilar Policano. Ta wybitna skrzypaczka o międzynarodowej renomie znana jest z mistrzowskich interpretacji muzyki klasycznej i tanga.

O tym, co w weekend w elbląskim sporcie, dowiecie się z tego artykułu.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.