Nareszcie weekend: koncerty, wystawy i wycieczka rowerowa

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Od dziś (11 marca) do 30 kwietnia w Muzeum Archeologiczno-Historycznym prezentowana będzie wystawa „Blask nadziei. Ukraińskie ikony ze zbiorów elbląskiego muzeum”. Za ikonami stoi wielka teologia i historia, lecz nawet nie będąc jej świadomym – trudno oprzeć się niebywałej sile wyrazu tych niewielkich dzieł. Wewnętrzny blask zawarty w ich kompozycjach, emanując, otwiera nam okno ku lepszej, nadrealnej rzeczywistości.

Jachtklub Elbląg zaprasza jeszcze dziś (11 marca), na godzinę 17.00, do swojej siedziby przy ul. Radomskiej 29, na spotkanie o tytule: "Kłamstwa Putina – propagandowe uzasadnienia rosyjskiej agresji na Ukrainę". O rosyjskiej propagandzie wojennej, jej wcześniejszych doświadczeniach, jak też o narzędziach stosowanych aktualnie podczas agresji na Ukrainę, opowie dr Tomasz Gliniecki, doświadczony redaktor mass-mediów, historyk wojskowości i żeglarz.

Jeszcze dziś (11 marca), w klubie Mjazzga zagra duetu Nagórski / Wośko. Na repertuar koncertu „Kaczmarski" złożą się wybrane piosenki z płyt duetu Nagórski / Wośko poświęconych twórczości Jacka Kaczmarskiego.

Zespół Farben Lehre, który w ubiegłym roku obchodził jubileusz 35-lecia swojego istnienia, serdecznie zaprasza na swój autorski koncert już w niedzielę (13 marca), w klubie Mjazzga. Rezerwacja biletów w cenie przedsprzedaży: 665 823 666.

Marzec w kalendarzu wskazuje, że czas zacząć szukać śladów wiosny w przyrodzie. Poszukamy ich w okolicach Młynar, gdzie na pewno znajdziemy pomnikową jodłę zwaną Jagną. Początek wycieczki organizowanej przez MOSiR już w najbliższą niedzielę (13 marca).

