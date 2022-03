Nareszcie weekend: Noc Sów, sprzątanie lasu i koncerty

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza dziś (18 marca) na warsztaty, podczas których wykonamy drewnianą skrzynkę ręcznie malowaną i zdobioną techniką decoupage. Taka skrzynia jest idealna do kwiatów, może być wspaniałą dekoracją ogrodu, tarasu czy balkonu. Ozdoba taka również w domu może się bardzo ładnie prezentować. Obowiązują zapisy.

Zbliża się wiosna, niedługo każdy z nas, z chęcią odwiedzi, nasz czysty, lokalny park leśny - właśnie dlatego razem powinniśmy zadbać o naszą “Bażantarnię” - piszą organizatorzy akcji sprzątania komunalnego parku, która odbędzie się jutro (19 marca). celem wydarzenia “Bażantarnia w Twoich rękach” jest oczyszczenie lasu z jak największej ilości śmieci, jak tylko się da. To świetne połączenie pożytecznego z zabawą, a dla zaangażowanych zbieraczy czekają atrakcyjne nagrody. Sprzątanie rozpocznie się o 9 i potrwa do 16.

Marcowe noce pachną już wiosną i budzącym się życiem, a wieczorny spacer skrajem lasu może okazać się bardziej pasjonujący niż myślimy. To najbardziej aktywny okres w roku dla większości naszych sów, stąd też świetna okazja do ich obserwacji. Noc Sów rozpocznie się w sobotę (19 marca), o godzinie 21, przy muszli w Bażantarni. Celem wydarzenia jest wycieczka po Bażantarni w poszukiwaniu sów. Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie organizatora.

Już w sobotę (19 marca), rozpocznie się XXIV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”. Festiwal niezmiennie jest połączeniem, można wręcz powiedzieć swoistą fuzją wartościowego słowa i naprawdę dobrej muzyki. Doceniają to uczestnicy, którzy bardzo licznie zgłosili się do tegorocznej edycji. Ich zmagania oceniać będzie znamienite jury. Ważna informacja: koncert Michała Bajora został przełożony na niedzielę (8 maja). Więcej informacji w tym artykule.

Fumez kolejny raz zaprzęga się do koncertowania. Po pandemicznej przerwie z nową perkusistką rusza podbić Polskę i siać Rock&Rollowy terror! W trasie są wspierani przez wyjątkowych, utalentowanych i wspaniałych gości z całej Polski. Koncert w Mjazzdze rozpocznie się już jutro (19 marca) o 19. Bilety do kupienia na bramce przed koncertem.

Jaka będzie tegoroczna wiosna w Elblągu? O szczegóły trzeba pytać synoptyków, ale jedno jest pewne – zapowiada się koncertowo! Zadbają o to muzycy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, którzy w niedzielę (20 marca) podążą śladami kompozytorskich klasyków przez wielkie “K” - Józefa Haydna i Franza Schuberta. Uczynią to pod batutą znakomitego dyrygenta, od lat stanowiącego kulturalny pomost między Polską i Brazylią - José Marii Florêncio. Wiolonczelowa wiosna zawita do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych już w niedzielę o 18.

W niedzielę (20 marca), w Elblągu odbędzie się VI Wiosenny Półmaraton Elaktywnych. Na uczestników czeka dystans 7 i 21 km (trzy pętle po Bażantarni), rywalizacja sztafet oraz marsz nordic walking (7 km). Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, numer i pakiet startowy, a na mecie będzie czekał regeneracyjny posiłek. Zapisy online potrwają do 17 marca.

