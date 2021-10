Nareszcie weekend: otwarcie lodowiska, Noc Bibliotek i nowy sezon artystyczny EOK

Każdy z nas czekał na to pięć dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu.

Już od dziś będzie można pojeździć na łyżwach. Wprawdzie pogoda na weekend zapowiada się słonecznie, to na elbląskim lodowisku będzie można zaznać już odrobinę zimy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował na dziś imprezę inaugurującą sezon prowadzoną przez DJ'a. Przewidziane są zabawy i słodkie upominki dla najbardziej aktywnych na lodzie. Pierwsza w tym sezonie ślizgawka otworzy się dziś (8 października) o godzinie 18:00. Zaś od soboty, 9 października, ogólnodostępne wejścia będą odbywały się w każdy wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00 i 19.00, a w soboty i niedziele w godzinach 12.30, 13.30, 14.40, 15.40 i 16.50. Dzisiejszy wstęp jest bezpłatny!

Sobotę warto zaplanować z Biblioteką Elbląską. Już jutro (9 października) odbędzie się Noc Bibliotek. Hasłem tegorocznej edycji jest "Czytanie wzmacnia" i mile widziani są uczestnicy w każdym wieku! Wydarzenie przewiduje takie atrakcje jak: warsztaty introligatorskie czy warsztaty ekologiczne, z których wyjść będzie można z własnoręcznie zrobionymi przedmiotami. Ciekawą opcją będą warsztaty dogoterapii prowadzone przez Barbarę Gawryluk z fundacji Psy Dzieciom czy warsztaty rękodzieła, gdzie uczestnicy poznają podstawy techniki folding books. Impreza rozpocznie się w południe w Bibliotece Elbląskiej przy ulicy Świętego Ducha.

Nocna część wydarzenia organizowanego przez Bibliotekę Elbląską będzie miała charakter nieco bardziej sportowy. W tę sobotę (9 października) wyruszy latarkowa rowerowa Noc Bibliotek. Impreza rozpocznie się o 18:00 w Bibliotece Pedagogicznej instalacją aplikacji bibliotecznej i wyborem książki o Elblągu lub Żuławach, które przydadzą się w późniejszej wycieczce. Przejazd rowerowy rozpocznie się o 18:30 i będzie wiódł śladami mennonitów w Elblągu. Uwieńczeniem rajdu będzie spotkanie integracyjno-animacyjne we Władysławowie (gmina Elbląg), gdzie zorganizowane będzie ognisko, strefa kibica oraz odtwórstwo historyczne z mennonitami w tle. Ubierzcie się ciepło!

W niedzielę (10 października) odbędzie się kolejna inauguracja. Tym razem nowy sezon artystyczny otworzy Elbląska Orkiestra Kameralna w szkole muzycznej. Kameraliści zmierzą się z twórczością Wolfganga Amadeusza Mozarta, Krzysztofa Pendereckiego i Sławomira Czarneckiego, bo najlepiej inaugurować sezon z wysokiego C, zwłaszcza C-dur! Solowo wspomoże ich Mariusz Klimsiak – artysta, który z fortepianem u boku czuje się równie dobrze w sali koncertowej, jak i sali wykładowej. W roli dyrygenta Michał Dworzyński, koncertujący od Berlina po Londyn i od Londynu po Tokio. Inauguracja rozpocznie się o 18:00 w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Bilety można również nabyć online, na stronie.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.