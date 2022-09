Nareszcie weekend: piknik naukowy i koncert Alicji Majewskiej

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (9 września)

Już dziś na deskach elbląskiego Teatru im. A. Sewruka wystąpi Alicja Majewska wraz z Włodzimierzem Korczem. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz obchodzą swój „Okrągły Jubileusz - 45 lat wspólnie na scenie”. Podczas koncertów będzie można usłyszeć największe przeboje artystki, takie jak „Żagiel”, „Być kobietą:, „Żyć się chce”, czy „07 zgłoś się”. Koncertom akompaniować będzie kwartet smyczkowy Warsaw String Quartet.

W ramach tegorocznej edycji projektu REFLEKSY, odbywającej się pod hasłem „...a test for Humanity”, Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy: „H3/3 – Pracownia wklęsłodruku ASP w Krakowie”. Na wystawie prezentowane będą prace pedagogów i studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykonane metodami druku wklęsłego. Początek wernisażu o godz. 18.

Sobota (10 września)

W godzinach 11-16, w Elbląskim Parku Technologicznym na mieszkańców czekać będzie mnóstwo atrakcji. Pokazy, warsztaty, stoiska naukowe i nie tylko... Zapowiadany piknik to jednocześnie kompendium wiedzy i świetna zabawa dla całej rodziny. Oprócz dynamicznych pokazów, interaktywnych zajęć i wystaw, będą też konkursy i loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Wstęp wolny.

O godz. 19:30 w kościele pw. św. Bartłomieja w Pasłęku rozpocznie się finałowy koncert festiwalu organowego. W tegorocznej edycji imprezy mamy już za sobą wspaniałe recitale i koncerty grona utytułowanych, międzynarodowo aktywnych organistów. W programie interesujący wybór muzyki organowej, która pozwoli usłyszeć pełne możliwości organów pasłęckiej fary. Wstęp wolny.

Niedziela (11 września)

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza miłośników i właścicieli zabytkowych pojazdów na spotkanie na muzealnym dziedzińcu. Mile widziane motocykle i auta zabytkowe lub takie, które z innych powodów są wyjątkowe i warte zaprezentowania. Spotkanie będzie doskonałą okazją do obejrzenia maszyn, podzielenia się doświadczeniami i wymiany myśli z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach.

Burmistrz Tolkmicka zaprasza na piknik rodzinny pod hasłem "Dzień Tolkmickiego Węgorza". Piknik rozpocznie się o godzinie 11:30. W programie koncerty, atrakcje dla dzieci, degustacja potraw z węgorza, stragany z rękodziełem i produktami regionalnymi i wiele innych. Wstęp wolny.

