Nareszcie weekend... po świętach, przed Nowym Rokiem

Ostatnie dni upłynęły nam pod znakiem Bożego Narodzenia, powoli szykujemy się do sylwestrowych zabaw, siłą rzeczy kolejny odcinek "Nareszcie weekend" jest nieco skromniejszy. Mimo wszystko wybraliśmy kilka propozycji.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu przygotowało dla mieszkańców i gości wyjątkową atrakcję. Od 26 do 30 grudnia pojawią się ponownie dmuchane tory przeszkód, które dostarczą niezapomnianych emocji zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Z atrakcji będzie można skorzystać już w drugi dzień świąt (26 grudnia) od godziny 14, aż do poniedziałku (30 grudnia) do godziny 22. Wstęp na dmuchane tory przeszkód wliczony jest w cenę standardowego biletu na basen.

27 grudnia, w piątkowy wieczór, w sali "U św. Ducha" Biblioteki Elbląskiej odbędzię się koncert "Jazzowe kolędowanie" z Julia Sawicka Project. Wstęp wolny za okazaniem wejściówki.

W sobotę, 28 grudnia, czas również można spędzić koncertowo. "Andrea Bocelli to bez wątpienia najsłynniejszy tenor świata. Jest ikoną popkultury w zakresie śpiewu operowego. Z brawurą łączy muzykę klasyczną z rozrywkową. Jego nagrania sprzedają się w milionach egzemplarzy. Teraz ten charyzmatyczny śpiewak obchodzi jubileusz 30-lecia swojej pracy artystycznej. Z tej okazji przygotował wielki koncert, którego nagranie można obejrzeć w Kinie Światowid!"

Pokolenie "baby boomers" wychowywane w latach PRL-u, ale także młodsze osoby mają teraz okazję cofnąć się w czasie do tego okresu, a to za sprawą najnowszej sztuki, której premiera odbędzie się 29 grudnia w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Chodzi oczywiście o spektakl "Czarno-białe w kolorze.

Wybiegnijmy wyjątkowo o jeden dzień poza nadchodzący tydzień i przypomnijmy, że 30 grudnia odbędzie się koncert Arki Noego w Tolkmicku, organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Szczegóły dotyczące m. in. biletów pod tym likiem.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!

