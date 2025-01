Nareszcie weekend: Queen, parkrun, WOŚP

Co się będzie działo w ten weekend w Elblągu? O tym jak zawsze informujemy w piątkowe południe. Do dzieła!

Miłośnicy nieśmiertelnych przebojów zespołu Queen, przygotujcie się na niezapomniany wieczór! Już w piątek, 24 stycznia, o godzinie 19 w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu odbędzie się koncert "Golden Hits of Queen". To niezwykła okazja, by usłyszeć największe hity legendarnej grupy w zupełnie nowej odsłonie.

Również 24 stycznia, ale o godz. 18, odbędzie się spotkanie z autorskie z Michałem Kozłowskim na temat albumu "Elbląg i elblążanie w fotografii własnej. Lata sześćdziesiąte", więcej na ten temat w tym wywiadzie.

W ten weekend, głównie w niedzielę 26 stycznia, odbędzie się szereg wydarzeń związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Więcej na temat programu, które w tym roku poświęcone jest wsparciu onkologii i hematologii dziecięcej, w tym artykule. Dodajmy, że w sobotę o 8:30 licytacjami zaczyna się parkrun w parku Modrzewie. 25 stycznia szereg WOŚP-owych atrakcji przygotowało też Centrum Handlowe Ogrody, o czym więcej tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!