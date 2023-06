Nareszcie weekend: śniadanie na trawie, Letni Salon Muzyczny i Elbląg Music Masterclass

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W tym roku Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki wraz z Galerią EL zapraszają na pięć śniadaniowych spotkań na trawie. Pierwsze z nich odbędzie się nietypowo, bo w piątek, czyli jeszcze dziś o godz. 14.

Strefa gier plenerowych i wieloformatowych oraz strefa animacji dla dzieci i całych rodzin - jeszcze dziś (30 czerwca) władze miasta zapraszają na piknik „Bliżej Mieszkańców Nad Jarem”. Zabawa na terenie przy pumptracku przy ul. Kłoczewskiego odbędzie się w godz. 15-19.

Dziś rozpoczyna się Święto Miasta, czyli Piwowary Braniewskie 2023! Wydarzenie odbędzie się w Amfiteatrze Miejskim im. Henryka Mrozińskiego w Braniewie. Przygotujcie się na niezapomniane chwile pełne muzyki, zabawy i pysznego piwa!

W sobotę (1 lipca), o godz. 12 Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza na wyjątkowe spotkanie dla dzieci z udziałem Pana Poety - autora zabawnych, rymowanych historii, które uczą morałem i bawią treścią. Będzie to prawdziwe literackie show, jakiego jeszcze nie widzieliście.

Historia o sile przyjaźni, o przewrotnej relacji między dwójką bohaterów i o tym, że nieraz podejmujemy w życiu złe decyzje. „Poznajcie Franka” podczas familijnych spektakli plenerowych już w tę sobotę o godz. 16 na dziedzińcu Galerii EL.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku zaprasza wszystkich na rozpoczęcie wakacji. W programie między innymi: wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, zabawy z animatorami, smaczne jedzenie i mnóstwo dobrej muzyki. Start w sobotę (1 lipca) od godz. 18, na terenie M-GOK.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W sobotę (1 lipca) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Nadchodzą wakacje, podczas których w Bażantarni zagości XXVI Letni Salon Muzyczny. Tradycyjnie rozpocznie się po Dniach Elbląga (niedziela, 2 lipca) i zakończy przed Świętem Chleba.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają do udziału w spacerach przyrodniczo-historycznych po parku leśnym Bażantarnia. Pierwsze spotkanie już w najbliższą niedzielę (2 lipca). Zbiórka o godz. 15.30 przy muszli koncertowej. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy!

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza w niedzielę na uroczystą Inaugurację Elbląg Music Masterclass, podczas której odbędzie się Mistrzowski Koncert Kameralny. To wydarzenie rozpocznie największy kurs muzyczny w północnej Polsce.

