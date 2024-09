Nareszcie weekend: w Bibliotece, EPT i na Jump&Run

Jak aktywnie spędzić weekend w Elblągu? Jak co tydzień przedstawiamy naszym Czytelnikom, co ciekawego dzieje się w naszym mieście. Zapewniamy też, że w przyszłym tygodniu nasza redakcyjna Kasia wraca z urlopu, więc powrócą też filmowe zapowiedzi.

Piątek (6 września)

O godzinie 17 po wakacjach wznawia swoją działalność „Robótkoteka“ w filii nr 5 „Kostka“ Biblioteki Elbląskiej (przy ul. Andersa). W wielkim skrócie: okazja do rozmowy przy wspólnym szydełkowaniu.

Sobota (7 września)

Na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej o godzinie 11 (potrwają do 13) rozpoczną się warsztaty czerpania papieru. Własnoręcznie będzie można się przekonać jak przed wiekami (i przed wynalezieniem maszyn do jego produkcji) uzyskiwano papier. Wstęp wolny.

W samo południe w sali „U św. Ducha“ rozpoczną się warsztaty sensoceramiczne. „Podczas warsztatów zaprzęgnięte zostają wszystkie zmysły: dłonie – poprzez dotyk, umysł – słowem, dźwiękiem, zapachem, oczy – bodźcami wzrokowymi. To wszystko ma wzmocnić sprawczość i poczucie własnej wartości i wyjątkowości – zapowiada prowadzący Bogdan Kiliński na stronie internetowej biblioteki. Na warsztaty obowiązują zapisy pod tel. tel. (55) 625 60 23

Dla miłośników spacerów swoja propozycje ma elbląskie schronisko dla zwierząt. O godzinie 11 rusza wrześniowy Bieg na 6 łap. Limit zapisów wynosi 30 osób. Informujemy, że w większości wyprowadzane będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość”. - informują organizatorzy. Obowiązują zapisy na maila 6lapelblag@gmail.com.

Również o godzinie 11 w Elbląskim Parku Technologicznym rozpocznie się Rodzinny Piknik Nauki i Techniki. To wydarzenie, które łączy pasję do nauki, nowoczesne technologie i świetną zabawę dla całych rodzin. Tego dnia ZKM uruchomi dodatkowy autobus miejski (obowiązują bilety i karty miejskie). Specjalny piknikowy autobus rozpocznie swoją trasę na Placu Słowiańskim o 10:40 (następne kursy 11:15, 12:15, 13:15,14:15, 15:15) i będzie kursował do EPT i z powrotem.

Niedziela (8 września)

O godzinie 10 na polanie w Bażantarni rozpocznie się Bieg Junior. Tym samym wystartuje trzecia edycja Bażantarnia Jump & Run. Trasa krótsza, licząca 1,5 km, będzie zawierać 7 dmuchanych przeszkód. Na tym dystansie pobiegną uczestnicy Biegu Junior (dzieci 6-16 lat) oraz Biegu Family (dorosły + dziecko od 4 lat). Natomiast na dystansie 2,5 km odbędzie się sportowa rywalizacja w Biegu Classic (16 lat i więcej). Zadaniem będzie pokonanie 10 dmuchanych przeszkód w jak najkrótszym czasie lub rekreacyjnie. W tym biegu będzie podział na dwie kategorie: kobiet i mężczyzn. Każdy, kto weźmie udział w Bażantarnia Jump&Run, otrzyma pamiątkowy medal - możemy przeczytać na stronie internetowej elbląskiego MOSiR. Limit miejsc został wyczerpany Zapraszamy do kibicowania.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Słonecznego weekendu!