Nareszcie weekend: warsztaty kreatywne, Mayday 2 i festyn w wodzie

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (3 marca)

Festyn w wodzie to ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego popołudnia. Centrum Rekreacji Wodnej zaprasza w całe rodziny na wyjątkowy, piątkowy wieczór w basenie. Dla najmłodszych będą przygotowane ciekawe wyzwania, a dorośli także nie zaznają nudy.

Rozgrywki gier planszowych, poznawanie skał i minerałów oraz przygotowania do nadejścia wiosny i świąt wielkanocnych – to nasze propozycje na spędzenie czasu w Bibliotece Elbląskiej podczas sobotnich zajęć dedykowanych dzieciom i rodzinom z dziećmi.

Sobota (4 marca)

W sobotę o godz. 9, jak co tydzień, wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji. Najnowsza edycja jest poświęcona zbliżającemu się Dniu Kobiet.

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu zaprasza w weekend (4-5 marca) na warsztaty kreatywne z artystą. Warsztaty poprowadzi artysta Paweł Błęcki, którego prace prezentowane są w Krużganku na wystawie pn. „Własnoręcznie”. Na warsztatach wspólnie przygotujemy kinetyczną ozdobę o nazwie “Pająk dobrej wróżby” inspirowaną tradycyjnym rękodzielnictwem ozdobnym.

Niedziela (5 marca)

Pierwszy marcowy weekend zapowiada się niezwykle pozytywnie. W Teatrze Sewruka nie zabraknie okazji do śmiechu i dobrej zabawy, a to za sprawą znakomitej farsy Raya Cooneya „Mayday 2” w reż. Jerzego Bończaka. Jest to kontynuacja przygód sympatycznego taksówkarza-bigamisty.

