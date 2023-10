Nareszcie weekend: wybory, otwarcie lodowiska i Hubertus

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Nadchodzący weekend to ważny czas dla naszego kraju, ponieważ już w niedzielę (15 października) odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Gorąco zachęcamy wszystkich czytelników portElu do udziału w tym istotnym wydarzeniu. Wasz głos ma znaczenie!

Wszystkie zapowiedzi pogodowe wskazują na to, że już w piątek wieczorem temperatury znaczącą spadną. Największe ochłodzenie przypadnie w okolicy ul. Karowej, zalecamy ciepły ubiór, wszelkie polary, rękawiczki i czapki mile widziane. Zmiana pogody związana jest z otwarciem sezonu łyżwiarskiego!

Biblioteka Elbląska zaprasza wszystkich miłośników Elbląga na niezwykły spacer śladami Mikołaja Kopernika po naszym mieście. Spacer odbędzie się w sobotę (14 października), wymarsz o godz. 11 spod siedziby Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. Wycieczkę poprowadzi Leszek Marcinkowski z elbląskiego oddziału PTTK.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w sobotę o godz. 11 na drugie rysunkowe spotkanie z cyklu „Poczuj ten komiks!” związane z tematem wchodzenia w dorosłość, odkrywania siebie i swojego miejsca w świecie. Zajęcia poprowadzi Tala Nowińska. Obowiązują zapisy.

Także w sobotę Fundacja Końskie Zdrowie zaprasza na święto wszystkich koniarzy, czyli Hubertus. Dla każdego znajdzie się coś miłego, dlatego warto posmakować jeździeckiego klimatu w naszej miejskiej stajni.

Klub Sportowy „Elbląskie Włóczy-Kije” zaprasza na II Regionalne Zawody Nordic Walking Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które wystartują w sobotę o godz. 10:30.

Wolontariusze parkrun zapraszają jak co sobotę na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.