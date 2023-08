Nareszcie weekend: zawody balonowe, Kumiela Fest i spektakl plenerowy

Każdy z nas na to czekał - nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Od środy trwają XVII Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gondole można podziwiać w Pasłęku i okolicach. Zawody potrwają do niedzieli.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na przegląd wybranych artystów reprezentujących Elbląską Scenę Muzyczną. W sobotę (19 sierpnia) w Amfiteatrze - Park Dolinka odbędzie się Kumiela Fest.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery pod hasłem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. W ten weekend wyruszy spacer pod hasłem „Śladami Georga Jacoba Steenke, rejs Elbląg-Buczyniec”. Szczegóły na plakacie.

Biblioteka Elbląska zaprasza na warsztaty tworzenia kolaży w oparciu o grafiki z bibliotecznych zasobów cyfrowych w sobotę o godz. 10. Prowadzenie Janusz Kozak.

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką!

W sobotę, jak co tydzień, na przejście, przetruchtanie lub przebiegnięcie wspólnie dystansu 5 km w parku Modrzewie zapraszają organizatorzy parkrun. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział, który jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

Jeszcze w sobotę o godz. 20 Biblioteka Elbląska zaprasza na dziedziniec, gdzie odbędzie się widowiskowy spektakl plenerowy pt. „Klasa” w wykonaniu Teatru Snów z Gdańska. Scenariusz przedstawienia został zainspirowany opowiadaniami Brunona Schulza. Wstęp wolny.

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki oraz Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają w niedzielę na ostatnie w tym sezonie Śniadanie na Trawie_vol.5.

To będzie okazja do wspólnego odpoczynku, a także skorzystania z licznych atrakcji. W odbędzie się Sjesta w Parku Modrzewie.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na ostatnią w tym roku odsłonę Salonu Muzycznego. W tę niedzielę (20 sierpnia) czeka nas monodram w wykonaniu Teresy Suchodolskiej pt. „Mój boski rozwód”. Szczegóły tutaj.

W tym roku Jarmark Św. Bartłomieja odbędzie się w niedzielę, tradycyjnie na pasłęckiej starówce.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.

Od redakcji: W materiale wideo wspomnieliśmy o sobotnim rejsie po Kanale Elbląskim z PTTK. Nie jest on bezpłatny, nie ma też już wolnych miejsc.