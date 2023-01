Nareszcie weekend: zimowe miasteczko oraz koncert kolęd i pastorałek

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Od poniedziałku w naszym województwie rozpoczynają się ferie. Z tej okazji miasto przygotowało wiele atrakcji. Sprawdźcie ściągę, jak spędzić ferie w Elblągu.

Piątek (20 stycznia)

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Diamenty. Koncert rozpocznie się o godz. 18 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Gen. Bema.

Sobota (21 stycznia)

Po kilkunastoletniej przerwie Ukraiński Chór Męski "Żurawli" ponownie wystąpi w Elblągu. Chór tworzą mężczyźni wywodzący się z mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz migranci przybyli w ostatnich latach z Ukrainy. Koncert rozpocznie się o godz. 18 w Cerkwi Greckokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Elblągu, przy ul. Traugutta 40. Wstęp wolny.

W ten weekend na lodowisko Helena zawita jedno z najbardziej rozpoznawalnych zimowych miasteczek. Skorzystać będzie można z doświadczenia najlepszych instruktorów łyżwiarstwa i atrakcji dla wszystkich szukających miejskich, rodzinnych rozrywek podczas ferii.

W tę sobotę, jak co tydzień wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

