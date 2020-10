NFZ skontrolował elbląskie przychodnie

- Spośród 17 placówek POZ działających w mieście Elblągu tylko 4 całkowicie ograniczyły dostęp do osobistej rejestracji oraz wykazały brak możliwości dodzwonienia się, pomimo podejmowania wielu prób - czytamy w liście przesłanym przez oddział NFZ w Olsztynie pełniącemu obowiązki prezydenta Elbląga Januszowi Nowakowi. List jest odpowiedzią na skargi mieszkańców dotyczące dostępności do lekarzy POZ i interwencji w tej sprawie Janusza Nowaka w olsztyńskim NFZ.

O kłopotach związanych z dostępem mieszkańców Elbląga do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pisaliśmy w tym artykule. Wówczas w tej sprawie interweniował również pełniący obowiązki prezydenta Elbląga Janusz Nowak.

- Od kilku miesięcy z dużym niepokojem obserwuję problemy oraz rosnącą frustrację mieszkańców Elbląga związaną z ograniczonym albo brakiem dostępu do bezpośredniego kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Rozumiem, że teleporada jest narzędziem, które zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie, jednakże osobiste wizyty powinny być nadal realizowane m. in. w przypadku, gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia właściwych badań (np. badania osłuchowego) - napisał m.in. w liście do olsztyńskiego NFZ Janusz Nowak.

Jak zapewnia w odpowiedzi na tę interwencję Warmińsko - Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, „stara się reagować na wszelkie sygnały dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek związanych z nami umowami”.

- W związku z pismem Pana Prezydenta, ponownie przeprowadziliśmy monitoring podległych nam placówek POZ z terenu miasta Elbląga - pracownicy kontaktowali się telefonicznie z rejestracjami przychodni, a także osobiście zweryfikowali otrzymane informacje. Każda z placówek POZ została odwiedzona przez pracowników Delegatury w Elblągu. Pracownicy sprawdzali m.in. czy można osobiście zarejestrować się do poradni, czy można wejść na teren przychodni, jakie informacje są przez przychodnie udostępnione pacjentom. Spośród 17 placówek POZ działających w mieście Elblągu – tylko 4 całkowicie ograniczyły dostęp do osobistej rejestracji oraz wykazały brak możliwości dodzwonienia się (pomimo podejmowania wielu prób), kolejne 4 ograniczyły dostęp do osobistej rejestracji. Pozostałe placówki zorganizowały swoją pracę, umożliwiając pacjentom zarówno osobisty jak i telefoniczny kontakt – czytamy w liście przesłanym przez olsztyński NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia również, że zobowiązał kierownictwo przychodni do zmiany organizacji pracy, tak żeby zapewnić pacjentom możliwość kontaktu zarówno telefonicznego, jak i osobistego. - W sytuacji braku podjęcia bezzwłocznych zmian organizacyjnych, wystąpię o nałożenie kar umownych – czytamy w przesłanym do UM w Elblągu piśmie.

Tymczasem do naszej redakcji nadal docierają sygnały o trudnościach w dostępie mieszańców Elbląga do lekarzy POZ.

- Do przychodni bardzo trudno jest się dodzwonić. Czasem potrzebnych jest kilkadziesiąt prób. Próbowałam wysłać skargę do oddziału NFZ w Olsztynie, niestety otrzymałam zwrotnego maila, że nie może on zostać dostarczony, bo skrzynka jest przepełniona – pisze nasza Czytelniczka.

W tej sprawie zadaliśmy pytania rzecznikowi prasowemu olsztyńskiego oddziału NFZ, czekamy na odpowiedź.