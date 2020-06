Nie masz pracy, zgłoś się do wojska

W Elblągu prowadzone są ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy oraz szkolenia w ramach służby przygotowawczej dla osób, które do tej pory z wojskiem nie miały do czynienia. Po jej ukończeniu osoby te mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Sprawdź terminy szkoleń.

Decyzję w sprawie intensyfikacji szkoleń rezerw osobowych wydał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jest to oferta między innymi dla osób, które na skutek pandemii straciły zatrudnienie, bądź nie mogą znaleźć pracy. Wszyscy powołani do służby otrzymają pełne wyżywienie i zakwaterowanie w jednostce wojskowej oraz gratyfikację finansową uzależnioną od posiadanego stopnia wojskowego i rodzaju służby. Szeregowy rezerwy może liczyć na około 3500 zł miesięcznie. Ćwiczenia trwają od 31 do 90 dni w jednostkach zlokalizowanych w garnizonie Elbląg tj. 16 Pułk Logistyczny przy ul. Łęczyckiej, 2 Dywizjon Przeciwlotniczy przy ul. Kwiatkowskiego oraz Pułk Wsparcia Dowodzenia DWD P-W przy ul. Królewieckiej. Najbliższe dostępne terminy rozpoczęcia szkolenia to: - 13 lipca - 17 sierpnia - 14 września Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu przy ul. Królewieckiej 169a lub telefonicznie: - ćwiczenia rezerwy 261 313 475 - służba przygotowawcza 261 313 477

mjr Dawid Trapiszczonek, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu