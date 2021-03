Nie żyje Witold Żak, były przewodniczący Rady Powiatu Elbląskiego

W piątek, 26. marca 2021. roku, po ciężkiej i długiej chorobie, w wieku 79 lat zmarł Witold Żak - osoba szczególnie zaangażowana w życie i rozwój społeczności miasta Pasłęk oraz ziemi pasłęckiej, jak również całego powiatu elbląskiego.

Witold Żak przez ponad czterdzieści lat realizował się w roli lekarza i działacza społeczności lokalnej, w szczególności w zakresie wsparcia rozwoju służby zdrowia oraz wsparcia potrzebujących. Na przestrzeni lat pełnił szereg funkcji związanych z rozwojem zaplecza medycznego w Pasłęku oraz funkcji na szczeblu powiatowym, we władzach powiatu elbląskiego. Pełnił między innymi funkcję przewodniczącego pierwszej kadencji Rady Powiatu w Elblągu (w latach 1998-2002, wiceprzewodniczący w latach 2002-2006).

Witold Żak zamiłowanie do działalności społecznej przejawiał od najmłodszych lat biorąc udział w różnego rodzaju inicjatywach ruchów młodzieżowych. W trakcie studiów na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego (ówcześnie Akademia Medyczna w Krakowie) pełnił funkcję członka Rady Okręgowej (w Krakowie) oraz Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich (w Warszawie). Po ukończeniu studiów i odbyciu stażu, w wyniku represji zwróconych przeciwko środowisku akademickiemu po protestach studenckich 1968 r., oczekując na etat w Akademii Medycznej został skierowany do odbycia dwuletniej służby w jednostce wojskowej w Braniewie. Po odbyciu służby w charakterze lekarza wojskowego, w roku 1970. rozpoczął pracę w pasłęckim szpitalu. W tym okresie pełnił również szereg funkcji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pasłęku. W latach 1972-1975 piastował stanowisko Kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W latach późniejszych był między innymi organizatorem jednej z pierwszych placówek stowarzyszenia „Służba Świętego Łazarza - LAZARUS” (w Pasłęku) oraz założycielem i przewodniczącym terenowego oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Witold Żak angażował się również w pomoc dla Domu Dziecka w Marwicy oraz wspierał organizacyjnie proces międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach współpracy z miastami partnerskimi La Couronne (we Francji) i Itzehoe (w Niemczech). Za swój wkład w rozwój służby zdrowia Witold Żak został odznaczony Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego „Zasłużony dla Służby Zdrowia” oraz złotą odznaką honorową „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”. Za całokształt działalności społecznej, w roku 2009. został uhonorowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi, a w roku 2013. został Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Pasłęk. W swojej pracy i działalności zawsze kierował się interesem społecznym, niosąc pomoc potrzebującym zarówno jako lekarz wierny słowom Przysięgi Hipokratesa, jak i członek społeczności wierny zasadom współżycia społecznego i poszanowania godności każdego człowieka.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 31. marca. Witold Żak spocznie na cmentarzu na Majdanku, w Lublinie.