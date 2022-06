Niebezpieczna substancja na Żeromskiego

Dziś (15 czerwca) straż pożarna została wezwana na ul. Żeromskiego, gdzie znajdowała się niezidentyfikowana substancja, z której wydzielały się opary. Część ulicy została zablokowana na kilka godzin. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o substancji około godz. 11. Na miejsce udały się cztery zastępy Grupy Chemicznej z JRG 1.

- Na miejscu zdarzenia zastaliśmy dwie plastikowe beczki około 200-litrowe - powiedział dowodzący akcja strażak. - W jednej z nich było kilka litrów nadtlenku wodoru. Jest to substancja trująca, żrąca i szkodliwa dla ludzkiego organizmu. Nie należy jej wdychać, nie należy jej dotykać, działa drażniąco na skórę i na oczy. Właściciel beczek, który miększa w tym budynku (przy ul. Żeromskiego - przyp. red.) przyjechał na miejsce zdarzenia, opisał nam sytuacje. W tej chwili neutralizujemy substancję i przekładamy do bezpiecznych opakowań, po czym zostaną one zutylizowane - dodał strażak.

Na czas pracy służb część ulicy Żeromskiego została wyłączona z ruchu.