No to gramy!

Elbląski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pracuje już pełną parą w Ratuszu Staromiejskim. Wolontariusze od rana odbierali stąd puszki i identyfikatory i ruszali w miasto.

- Pierwszy raz jesteśmy wolontariuszami. W ubiegłym roku nie udało nam się zapisać na listę, bo było już za późno. Trzeba pomagać – mówi zgodnie Karolina i Natalia, które spotkaliśmy, gdy wychodziły z elbląskiego sztabu WOŚP z puszkami i identyfikatorami.

- Po raz czwarty kwestuję z WOŚP, z grupą znajomych – dodaje Oliwia Jakubowska, kolejna z wolontariuszek. - Będziemy z puszką na Zawadzie, Nad Jarem, potem zobaczymy, gdzie jeszcze. Liczymy na to, że mimo pogody spotkamy wiele osób na ulicach Elbląga.

W tym roku dla WOŚP w Elblągu kwestuje 450 wolontariuszy. - Wszystko jest przygotowane na Finał. Jesteśmy pełni niepokoju jeśli chodzi o warunki pogodowe, ale cieszymy się, że jest niedziela handlowa, bo wolontariusze będą mieli okazję choć na chwilę schować się przed wiatrem, odpocząć, wypić kawę czy herbatę. Od wielu lat funkcję kawiarenki sztabowej pełni też Biblioteka Elbląska – mówi Adam Krause, szef elbląskiego sztabu WOŚP. - Doskonale pamiętam pierwszy finał, spora część obecnego sztabu to osoby, które od początku wkręciły się w Owsiakową ideę i postanowili kwestować na ulicach dla WOŚP. Dzisiaj z dumą patrzymy na to, że mija właśnie 30 lat od tamtego czasu...

Scena główna 30. Finału WOŚP w Elblągu znajduje się na Starym Rynku. Zacznie „grać” o godz. 14. O godz. 14:15 wystąpią Lazurki, o godz. 15 - Paweł Marchel, a o 15:45 Szalone i Szalone Małolaty. O 17 na scenie pojawi się zespół Blind Box. O 18 wystąpi Groovno, o 19 The Nierobbers.Pomiędzy koncertami na scenie będą się odbywać orkiestrowe licytacje, na godz. 20 zaplanowano tradycyjne „Światełko do nieba”. Od godz. 12 do 20 czynna będzie też Brama Targowa, do której odwiedzania zaprasza elbląski oddział PTTK.

Cały czas trwają internetowe aukcje gadżetów WOŚP. Wystawiono około 400 różnego rodzaju przedmiotów, wśród nich są m.in. trzy kalendarze ścienne Fotka Miesiąca ze zdjęciami Czytelników portEl.pl, artykuł sponsorowany na naszych łamach i udział w sztafecie portEl.pl podczas Garmin Iron Triathlon, który odbędzie się w lipcu w Elblągu.

30. Finał WOŚP poświęcony jest diagnostyce i leczeniu wzroku u dzieci.