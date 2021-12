Nowa elbląska radna

Elżbieta Banasiewicz została nową elbląską radną. Przyjęła mandat po Piotrze Opaczewskim, który wcześniej został powołany na wicewojewodę warmińsko-mazurskiego.

Elżbieta Banasiewicz ma 51 lat, w wyborach samorządowych w 2018 roku startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując 250 głosów. Dzisiaj na sesji Rady Miejskiej złożyła ślubowanie, przyjmując mandat po Piotrze Opaczewskim. Będzie pracować w komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki.

Nowa radna była nauczycielką religii. Jak czytamy na elbląskiej stronie internetowej „Gościa” (medium katolickiego), była współprowadzącą zajęcia w Elbląskiej Szkole Ewangelizatora przy Centrum Nowej Ewangelizacji.

- Z tych spotkań ludzie wychodzą przede wszystkim umocnieni wspólną modlitwą, trwaniem na adoracji przed Panem Jezusem. To daje im siłę, by się nie bać, wyjść i głosić – tłumaczyła ideę takich spotkań w 2016 roku w rozmowie z „Gościem Elbląskim”.

- Byłam nauczycielką religii. Od wielu lat stykałam się z problemami i potrzebami różnych ludzi: starszych, z problemami zdrowotnymi zarówno fizycznymi jak i psychicznymi. To skłoniło mnie do poszerzenia moich kwalifikacji. Właśnie 10-11 stycznia będę zdawać egzamin państwowy i mam nadzieję podjąć pracę w charakterze terapeuty zajęciowego. Obecnie jestem osobą bezrobotną, co nie oznacza, że bezczynną - napisała do nas świeżo upieczona radna w odpowiedzi na nasze pytania.