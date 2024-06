Nowa szefowa promocji Elbląga

Aneta Kudlak została nowym dyrektorem departamentu promocji i turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu. Podpisała umowę na zastępstwo za Piotra Kowala, który kilka tygodni temu został wiceprezydentem. – Umowa na zastępstwo nie przewiduje procedury naboru i będzie obowiązywać od 28 czerwca – informuje rzecznik prezydenta Elbląga.

Aneta Kudlak ma 40 lat, jest elblążanką i absolwentką zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Była m.in. kierownikiem elbląskiego Multikina, kierownikiem marketingu i PR elbląskiej firmy Lira Lighting, a od trzech lat – dyrektorem zarządzającym Truso Media, do którego należy telewizja Truso TV i portal expresselblag.pl Zajmowała się tworzeniem kampanii marketingowych i komunikacyjnych dla firm, specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu social mediami.

- O zatrudnieniu Anety Kudlak na tym stanowisku zdecydowały kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie zawodowe w dziedzinie promocji i marketingu – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Jak wyjaśnia, prezydent nie ogłosił konkursu na to stanowisko, bo chodzi o umowę na zastępstwo, a w tym wypadku konkurs nie może być zorganizowany. – Umowa na zastępstwo będzie obowiązywać od 28 czerwca do czasu, kiedy to zastępstwo będzie konieczne z uwagi na obecną funkcję wiceprezydenta Piotra Kowala (dotychczasowego dyrektora departamentu promocji i turystyki - red.) – informuje Joanna Urbaniak.