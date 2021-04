Nowa winda i parking w Szpitalu Miejskim

Aż 167 nowych miejsc postojowych ma powstać przy Szpitalu Miejskim. Mają być one dostępne dla pacjentów, ich rodzin oraz personelu szpitala.

- Inwestorem dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22, jest Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. Przekazana inwestorowi koncepcja budowy zakłada 167 miejsc postojowych, jednak dokładna ilość miejsc zostanie określona przez właściwą dokumentację projektową. Koncepcja zakłada wjazd na parking od strony ul. Żeromskiego, jak również od strony ul. Komeńskiego – informuje Małgorzata Adamowicz, rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego.

Jak zaznacza Małgorzata Adamowicz, mają być to miejsca postojowe dla samochodów osobowych i będą one dostępne zarówno dla pacjentów, ich rodzin oraz personelu szpitala.

Szpital Miejski ogłosił również przetarg na budowę nowej, zewnętrznej windy.

- Planuje się lokalizację windy w dalszej części budynku szpitala przy ul. Komeńskiego 35, w skrzydle D". Winda będzie dobudowana do istniejącej klatki schodowej z wejściem od zewnątrz, z poziomu gruntu. Będzie to winda przelotowa, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – informuje Małgorzata Adamowicz.

Dokumentacja projektowa nowej windy jest już opracowana.

- Szpital posiada uprawomocnione pozwolenie na budowę. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin rozpatrzenia ofert to 7 maja 2021 roku. W przypadku wyłonienia wykonawcy i po podpisaniu umowy winda powinna być zbudowana w trzecim kwartale br. - dodaje rzeczniczka Szpitala Miejskiego.