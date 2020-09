Nowe przedszkole, refundacja szczepionek i zmiany w rozkładach jazdy

Władze Elbląga zapowiedziały dzisiaj, że zrefundują zakup szczepionek na grypę dla około 3,5 tys. osób, głównie pracowników samorządowych. Na konferencji prasowej poinformowały również o tym, że odwołają się od decyzji sądu w sprawie Pogotowia Socjalnego. Poruszono też kwestie budowy nowego przedszkola i żłobka, zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej i podsumowano Elbląski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców.

Przedszkole i żłobek

- Dotarł już do nas przelew w wysokości 5 875 926 tys. zł, to pieniądze przyznane nam w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych – mówił Janusz Nowak, pełniący obowiązki prezydenta Elbląga. - Zdecydowaliśmy się przeznaczyć to dofinansowanie na budowę nowego przedszkola i żłobka w miejsce istniejącego Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego – dodał.

Wiceprezydent Elbląga zaznaczył, że stan obecnego obiektu nie jest zadowalający i zostanie on rozebrany. Z kolei nowy obiekt ma obejmować sześć oddziałów przedszkolnych po 25 osób każdy i trzy oddziały żłobka po 20 dzieci. Budynek ma zawierać m. in. pomieszczenia do gimnastyki, rytmiki, gabinety psychologa, pedagoga i logopedy, a także salę do zajęć sensorycznych, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół niego ma mieć osobne place zabaw dla dzieci z przedszkola i ze żłobka. - Budynek będzie nowoczesny i energooszczędny, będzie wybudowany w tzw. systemie prefabrakowanym drewnianym – mówił Janusz Nowak. - Będzie charakteryzował się niskimi kosztami eksploatacji oraz ekologicznym mikroklimatem panującym wewnątrz. Chcemy wyposażyć ten obiekt w fotowoltaikę albo inne nowoczesne źródła pozyskania energii cieplnej – zaznaczył.

Oszczędność energii w stosunku do tradycyjnej, murowanej technologii ma wynosić około 40 proc. Ponad 5 mln 875 tys. złotych pochodzi ze wspomnianego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to jednak nie wszystko.

- Aplikujemy także do tzw. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki dla dzieci do lat trzech, tzw. "MALUCH-a" – mówił wiceprezydent. W żłobku ma być miejsce dla 60 dzieci, na każde dziecko ma przypadać po 30 tys. zł z tego programu, stąd miasto zamierza aplikować o kwotę 1 mln 800 tys. zł. - Pozostałe trzy do czterech milionów, w zależności od tego, jak wypadnie przetarg, to będą środki własne – zaznaczył Janusz Nowak. Przetarg ma się odbyć w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obiekt ma zostać oddany do użytku 1 września przyszłego roku.

Podsumowanie Elbląskiego Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców

Sprawy związane z pakietem uruchomionym 1 kwietnia omówił wiceprezydent Michał Missan. Miał on stanowić pomoc dla przedsiębiorstw dotkniętych trudnościami wywołanymi pandemią. Obowiązywał przedsiębiorców, którzy założyli działalność po 1 marca tego roku.

- Przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulg w spłacie podatku od nieruchomości, w grę wchodziło odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie spłaty – mówił Michał Missan. Podobne ulgi dotyczyły kwestii najmu i dzierżawy, istniała też możliwość obniżenia czynszu na targowisku miejskim czy zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także aplikacji o ulgi do elbląskich spółek komunalnych. Pakiet został zamknięty 30 czerwca, w jego ramach wydano 218 decyzji opiewających na kwotę ponad 907 tys. Umorzono opłaty na ponad 343 tys. złotych, na raty rozłożono należności wynoszące łącznie ponad 147 tys. zł, odroczono płatności opiewające na ponad 415 tys. zł. Cztery sprawy są jeszcze w toku.

- Chodziło o to, żeby wspomóc działalność przedsiębiorców w tej trudnej sytuacji i żeby mogli kontynuować działalność na terenie miasta – skomentował wiceprezydent.

Szczepienia przeciw grypie

- Zgodnie z opinią Głównego Inspektora Sanitarnego, szczepienia przeciw grypie sezonowej są działaniem profilaktycznym również w odniesieniu do wirusa COVID-19. Postanowiliśmy skorzystać z tej rekomendacji – mówił Michał Missan. Zaznaczył, że specustawa dotycząca koronawirusa pozwala przenieść środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właśnie na przeciwdziałanie trwającej pandemii i takie rozwiązanie postanowiły przyjąć władze miasta. W tym przypadku chodzi o refundację szczepień dla pracowników urzędu i jednostek podległych i wykonujących na rzecz miasta usługi związane z obsługą mieszkańców. Refundacją ma być objętych niemal 3,5 tys. osób, kwota dofinansowania tego dobrowolnego szczepienia ma wynosić 60 zł. Całkowity kosz realizacji zadania to w tym przypadku 208 tys. zł.

- Wzięliśmy pod uwagę DPS-y, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, schroniska dla bezdomnych, Dom Samotnej Matki, MOPS, Straż Miejską, placówki opiekuńczo-wychowawcze, opiekunów i nauczycieli publicznych przedszkoli i żłobków, Zakład Aktywizacji Zawodowej, departamenty UM, w których pracownicy mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami oraz opiekunki świadczące usługi opiekuńcze z PCK i Lazarusa – wymieniał.

Rozwiązanie proponowane przez władze ma być przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Refundacją nie mają być jednak objęci radni, bo prace RM odbywają się zdalnie, a refundacja ma dotyczyć osób bezpośrednio obsługujących mieszkańców w ramach swojej pracy.

Zapytany o dostępność szczepionek potrzebnych do realizacji zadania, wiceprezydent Missan stwierdził, że POZ-y w Elblągu zamówiły szczepionki odpowiednio wcześniej i w jednostkach ochrony zdrowia powinny one pojawić się 15 września. Podkreślił, że minister zdrowia zapewniał, że tych szczepionek ma być 2 miliony. Trwają negocjacje ministrów zdrowia krajów UE z producentami szczepionek, by było ich więcej. - Mam nadzieję, że dostawy do POZ-ów zostaną zrealizowane. Stąd zdecydowaliśmy się na taką formułę, że każdy, kto będzie chciał się zaszczepić, może kupić taką usługę w swojej przychodni i my ją pracownikowi zrefundujemy – mówił Michał Missan.

Pogotowie Socjalne

Podczas konferencji wróciła też sprawa likwidacji Pogotowia Socjalnego.- Wraz z prawnikami w Urzędzie Miejskim podjęliśmy decyzję o złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał unieważnienie uchwały przez wojewodę warmińsko-mazurskiego – mówił wiceprezydent Missan. Odniósł się też do informacji pojawiających się w lokalnych mediach, które mówiły o pogorszeniu bezpieczeństwa na terenie miasta (szerzej pisaliśmy o tym wczoraj).

- Pogotowie socjalne było dużo łatwiejszym rozwiązaniem do policjantów i ja to rozumiem – skomentował. Stwierdził też, że z raportów nie wynika, że bezpieczeństwo na terenie Elbląga zostało zaburzone. - Liczba przestępstw wzrosła, ale to w związku z działalnością dwóch grup przestępczych, które działały na terenie miasta – mówił. Zapewnił również, że sytuacja związana z likwidacją pogotowia socjalnego jest monitorowana, a budżet miasta przewiduje wiele zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców takich jak programy profilaktyczne, dofinansowanie pojazdu służbowego policji i bieżącego funkcjonowania KMP. - W sumie w tym roku przewidziano 88 tys. zł na wspomaganie działalności Komendy Miejskiej Policji – mówił wiceprezydent.

Zmiany rozkładów jazdy

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i trwającą pandemią mają ulec zmianie rozkłady jazdy, ZKM zapowiedział już zmiany co do linii 12 i 15. Janusz Nowak, pełniący obowiązki prezydenta Elbląga, zaznaczył, że dziś (10 września) rozmawiał na ten temat z dyrektorami ZKM-u i Tramwajów Elbląskich.

- Przekazałem im te uwagi, które otrzymałem od dyrektorów (szkół – dop. red.). Panowie mają jeden dzień na to, żeby się z nimi zapoznać i zaproponować zmiany rozkładów jazdy nie tylko na podanych wcześniej liniach, ale na wszystkich, na których takie zmiany są niezbędne - zaznaczył.