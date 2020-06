O biurowcu na Wyspie Spichrzów. "Nam zależy na staromiejskiej architekturze"

W czwartek (18 czerwca) podczas posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta prezes spółki Fabryka Porta Mare Dariusz Andrzejewski mówił o etapach planowanej na Wyspie Spichrzów inwestycji. Pod koniec czerwca 2020 roku na działce, na której ma powstać nowoczesny biurowiec, rozpoczną się badania specjalistycznym skanerem. Przeprowadzi je prof. Fabian Welc.

Rada Miejska w Elblągu w 2019 roku zgodziła się na wejście miasta do spółki z Agencją Rozwoju Przemysłu, która ma zbudować biurowiec na Wyspie Spichrzów. Spółka o nazwie Porta Mare ma otrzymać od miasta aportem 1,5-hektarowy grunt nad rzeką Elbląg przy ul. Warszawskiej i 100 tys. złotych. Ma zbudować biurowiec o powierzchni ok. 10 tys. m kw. Koszt to około 50 mln złotych, sfinansowany głównie ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu. W inwestycji swoje siedziby miałyby mieć firmy świadczące nowoczesne usług biznesowe.

W czwartek (18 czerwca) o tym, na jakim etapie jest inwestycja mówił Dariusz Andrzejewski, prezes spółki Fabryka Porte Mare podczas posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta.

- Jesteśmy na etapie korporacyjnych spraw, a więc wszystkie rejestracje są za nami. Zrobiliśmy badania geotechniczne, jesteśmy w przededniu badań działki skanerem przez prof. Fabiana Welca. Prawdopodobnie z końcem czerwca te badania się rozpoczną. Teren będzie przeskanowany na cztery metry w głąb, jest to konieczne, ponieważ jest on objęty nadzorem konserwatora zabytków. Myślę, że przez okres wakacji, czyli zanim też nastąpi zmiana planu miejscowego zagospodarowania, będziemy mogli określić postępowanie na wyłonienie wykonawcy projektu – wyjaśniał Dariusz Andrzejewski.

Radny Cezary Balbuza dopytywał o wizualizację inwestycji na Wyspie Spichrzów.

- Nam zależy na staromiejskiej architekturze, aby inwestycja była estetyczna i była hołdem oddanym historii miasta. Niech przypomina spichlerze - mówił radny Balbuza.

- Wizualizacji nie ma, byłoby to zupełnie za wcześnie. Są wytyczne w planie zagospodarowania i do nich będziemy się stosowali. Dopełnimy wszelkich starań, aby obiekt spełniał państwa oczekiwania. Nie chcemy, aby był to tylko biurowiec, ale coś większego. Obiekt będzie nowoczesny, będzie miał certyfikat BREEAM – mówił prezes Andrzejewski.

Radny Piotr Opaczewski pytał między innymi o to, czy jest zainteresowanie firm, które chciałyby mieć w budynku swoją siedzibę.

- Jeśli chodzi o szukanie potencjalnych najemców, to zaczyna się ono wtedy, jeśli mamy już projekt obiektu. Wówczas wiemy co sprzedajemy, a klient wie, co ma kupić. Zainteresowania pewne są, na dniach będziemy dysponowali pełnym raportem i to będzie odpowiedzieć określona przez fachowców. Przewidywany termin oddania inwestycji to 2023 rok, robimy wszystko, aby był on dotrzymany. To jest też kwestia technologii budowy obiektu, czy będą użyte prefabrykaty, które mocno ja przyspieszą - mówił Dariusz Andrzejewski.

Radny Marek Osik zapytał, czy będzie w miejscu inwestycji uregulowane również nadbrzeże.

- Jeszcze zanim została podpisana umowa właścicielska między miastem a Agencją Rozwoju Przemysłu były prowadzone między prezesami a prezydentem Elbląga rozmowy na ten temat. Ja jednak nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo bezpośrednio w nich nie uczestniczyłem. Na pewno to wybrzeże będzie zrobione. Teraz nie chciałbym wchodzić jednak w szczegóły - mówił prezes Andrzejewski.

Radny Balbuza dopytywał, czy pandemia koronawirusa może w jakimś stopniu zastopować inwestycję.

- Nie ma zagrożenia tego projektu, środki finansowe są. Ewentualnie będzie można się wesprzeć kredytem. Na dziś pandemia nie zagroziła rynkom nieruchomości. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie - podkreślił Dariusz Andrzejewski.