O pieniądzach i pomysłach na promocję Elbląga

Remont form przestrzennych i pomysł ich przeniesienia do parku w centrum Elbląga, promocja aplikacji Szlaki Elbląga a także pieniądze, jakie zaplanowane są w projekcie budżetu miasta na 2021 rok na jego promocję - o tym między innymi dyskutowali radni na czwartkowym (17.12) posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta. Przyjęli też plan pracy komisji na następny rok.

Promocyjne uderzenie

1,2 ml zł to kwota zaplanowana na promocję miasta w projekcie budżetu na następny rok.

- To oprócz działań promocyjnych są kampanie informacyjne, obchody świąt patriotycznych, promocja miasta na targach turystycznych, promocja gospodarcza. Oprócz tych działań promocyjnych są to także wydatki inwestycyjne - budowa pomnika twórców Niepodległej (160 tys. zł) i promocja przez organizację i udział w zawodach sportowych o znaczeniu ogólnokrajowym i zagranicznym (100 tys. zł) – wyjaśniała Rozalia Grynis, skarbnik Elbląga.

Radny Piotr Opaczewski dopytywał obecnego na komisji Adama Jocza, dyrektora Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu, m.in. o aplikację Elbląg Szlaki (pokazuje wszystkie najciekawsze obiekty Elbląga oraz ich historię zebrane w jednym miejscu – red.) Można ją pobrać z Google. - Martwi mnie ta ilość pobrań, jest ich około 100. Czy moglibyśmy ją bardziej promować - pytał radny.

- W tym roku szlaki nie były skończone. Remonty form przestrzennych teraz się kończą, dlatego z szeroką promocją nie wychodziliśmy. Wszystkie już one stoją i chcieliśmy w nowym sezonie turystycznym ruszyć z promocją Szlaków. Uderzenie promocyjne chcieliśmy skupić w jedności – mówił dyrektor Adam Jocz.

Formy pod innym adresem?

Dużą część dyskusji poświęcono elbląskim formom przestrzennym.

- Wiemy ile kosztowałoby wyremontowanie form, tych najbardziej tego potrzebujących. Opracowany został plan. Są to ogromne pieniądze, 500-600 tys. zł. Poszukujemy też technologii i pieniędzy na sfinansowanie tego. Zaczęliśmy ten proces w projekcie turystycznym, jak tylko pojawią się nowe programy, w nowej perspektywie, to będziemy się starali pozyskiwać kolejne środki. Tu samo pomalowanie farbą nie za bardzo pomoże. Potrzebna jest też konserwacja, zabezpieczenie metalu techniką, taką na przykład, jaka stosowana jest na statkach. Formy są zrobione nie tylko z metalu, ale też z drewna i betonowych podstaw, które kruszeją - tłumaczył dyrektor depertamentu promocji i kultury.

Radna Monika Dwojakowska podjęła temat przeniesienia elbląskich form przestrzennych w jedno miejsce. Warto przypomnieć, że taką koncepcję przedstawił też Mateusz Zmyślony, szef firmy Eskadra z Krakowa, która opracowała Studium Rozwoju Marki Elbląg 2020 +.

- Część form jest zaliczana do szlaku, ale część stoi w mieście. Czy na przykład nie pomyślano o tym, aby je gdzieś zgromadzić w jednym miejscu? Stworzyć park form przestrzennych? Byłaby to atrakcja turystyczna, a same formy byłyby pod kontrolą – mówiła radna Dwojakowska.

- Jest to sensowne, trzeba by wybrać jakiś piękny park, w centrum i oczywiście mieć środki na to – dodał w tym temacie radny Marek Pruszak.

Adam Jocz przypomniał, jaka była idea powstania form przestrzennych.

- One nie miały powstać w jednym miejscu. Miały być galerią otwartą, na całym terenie miasta. Musiałby to być przede wszystkim odpowiedni teren, formy musiałby być odpowiednio w niego wkomponowane. Muszą być też pieniądze. Myślę, że nie jest to najważniejsza potrzeba, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta. Temat może wart jest przemyślenia, ale nie w tym momencie - mówił dyrektor Jocz.

Kampania z nowym rokiem

Adam Jocz podkreślił również, że pandemia pokrzyżowała część planów dotyczących promocji miasta.

- Niestety, w związku z pandemią, nie udało nam się zrealizować wielu działań. Było mniej turystów, to oczywiście wynika z sytuacji epidemicznej. Oprócz przyjętych działań on-line, które podjęliśmy, przygotowaliśmy na przyszły sezon materiały, które pozwolą nam rozpocząć kampanię on-line, bardziej intensywną. Zaktualizowaliśmy bazy zdjęciowe, jest sześć nowych filmów promujących Elbląg, trzy dotyczące ogólnej promocji marki i turystyki, trzy dotyczące terenów inwestycyjnych. Na początku roku chcielibyśmy kampanię rozpocząć. Filmy mogą być wykorzystywane przez instytucje miejskie przy różnych imprezach, ale również będziemy mogli je puszczać podczas imprez na żywo, aby pokazać walory miasta - mówił Adam Jocz.