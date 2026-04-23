O tym dzisiaj będą decydować elbląscy radni. Oglądaj na żywo

O godz. 10 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni podejmą wiele ważnych decyzji dla rozwoju miasta.

Jedną z ważniejszych decyzji jest zgoda na rozpoczęcie prac nad zintegrowanym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Akacjowej, lotnisku i S7, na których jeden z inwestorów chce zbudować centrum handlowe ze stacją paliw. Pisaliśmy o tym tutaj.

Radni mają się też zgodzić na wykupienie przez samorząd od Aeroklubu Elbląskiego prawo użytkowania wieczystego do części działek na lotnisku, by możliwa była w najbliższych latach budowa utwardzonego pasa startowego. Zdecydują również o przedłużeniu terminu obowiązywania ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy inwestują w Elblągu.

O najważniejszych decyzjach poinformujemy na portElu. Obrady można oglądać na żywo na stronie esesja.tv Początek o godz. 10.