Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Prezydent Elbląga Michał Missan oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Kluge zapraszają na uroczystość obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, która odbędzie się w niedzielę, 1 marca, o godz. 10.00 przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego (ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego/Skwer Rotmistrza Pileckiego).
W programie:
- odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
- przemówienia okolicznościowe,
- Apel pamięci i salwa honorowa,
- składanie kwiatów.
Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga