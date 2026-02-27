UWAGA!

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 Elbląg, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Fot. UM Elbląg

Prezydent Elbląga Michał Missan oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Kluge zapraszają na uroczystość obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, która odbędzie się w niedzielę, 1 marca, o godz. 10.00 przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego (ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego/Skwer Rotmistrza Pileckiego).

W programie:

  • odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
  • przemówienia okolicznościowe,
  • Apel pamięci i salwa honorowa,
  • składanie kwiatów.
Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga

