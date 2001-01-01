Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej

Prezydent Elbląga Michał Missan, przewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu Grażyna Kluge oraz prezes Zarządu Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP Andrzej Adamczyk zapraszają do udziału w obchodach 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Obchody odbędą się 15 sierpnia br. o godz. 12 przy Pomniku Twórców Niepodległości przy ul. Rycerskiej w Elblągu. Program: odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej, przemówienia okolicznościowe, Apel Pamięci i salwa honorowa, składanie kwiatów. Jednocześnie informujemy, że w związku z obchodami, w godz. 11 -13:30 wyłączony z ruchu pojazdów będzie odcinek ul. Rycerskiej od skrzyżowania z ul. Giermków i ul. Wigilijną do wysokości przejścia dla pieszych przy Placu Słowiańskim. W tym czasie autobusowa komunikacja miejska pojedzie objazdem.