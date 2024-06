Od lipca z dziećmi nie do wojewódzkiego, a do miejskiego szpitala

- Nie będzie to z niekorzyścią dla małych dzieci – mówiła dziś o przeniesieniu pediatrii do Szpitala Miejskiego (24 czerwca) Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. - Zespół pediatryczny jest gotowy do pracy – wtórował jej Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego. Zapowiadane już od dłuższego czasu przeniesienie świadczeń wchodzi w życie 1 lipca.

Jak podkreślano podczas dzisiejszej konferencji prasowej w szpitalu wojewódzkim, rozmowy o przeniesieniu całej pediatrii w jedno miejsce trwało w Elblągu "od 20 lat".

- Od 1 lipca wszystko, co jest związane z pediatrią, przestaje funkcjonować w szpitalu wojewódzkim, a zaczyna funkcjonować w Szpitalu Miejskim – mówi o przeprowadzanej reorganizacji Elżbieta Gelert, dyrektor WSZ w Elblągu. Na oddziale pediatrii w prowadzonym przez nią szpitalu pracowało ok. 50 osób. Dyrektor przyznała, że w okresie największych zachorowań szpital nie był w stanie zapewnić warunków lokalowych, które mogły zadowolić pacjentów i ich rodziców, bo bywało za ciasno. Stąd przenosiny pediatrii do miejskiego szpitala, a jednocześnie remonty innych oddziałów WSZ.

- Jestem niezwykle dumny, ze do Szpitala Miejskiego przechodzi oddział pediatryczny, oddział dziecięcy, który tutaj tak wspaniale pracował przez ostatnie 36 lat. Cała kadra, która tutaj pracowała, jest przeze mnie zaproszona, mam nadzieję, że wszyscy będą chcieli z nami współpracować – mówił Mirosław Gorbaczewski. - Oddział, który został wybudowany, jest piękny, ale potrzeba pracowników, potrzeba lekarzy, pielęgniarek i wszystkie osoby, które się zdeklarowały, zostały przeze mnie oczywiście przyjęte. Oddział zostanie uruchomiony 1 lipca, na początek oczywiście zespół pediatryczny jest gotowy do pracy. - mówił. - Mamy już w tej chwili oddział chirurgii dziecięcej, mamy dwie poradnie specjalistyczne, zostanie uruchomiona również poradnia neurologii dziecięcej, także to wszystko będzie stwarzało takie centrum pediatryczne – stwierdził dyrektor.

Lek. Alicja Rudzińska-Olszak kieruje pediatrią w WSZ. Fot. Mikołaj Sobczak

Mirosław Gorbaczewski zadeklarował, że do wymienionych szpital chce dołączać kolejne elementy związane z leczeniem dzieci, jak POZ czy nocna świąteczna opieka lekarska dla dzieci. W tej sprawie trwają rozmowy z NFZ, poszukiwani są pracownicy. - Myślę, że uda się to zrealizować najszybciej jak to będzie możliwe – dodał i zapewniał, że medykom w Szpitalu Miejskim oferowane są dobre warunki zatrudnienia.

Tak jak dotychczas w szpitalu wojewódzkim, tak w miejskim (w budynku przy ul. Komeńskiego) będzie na oddziale przygotowanych 41 łóżek dla małych pacjentów.

Jakie są dalsze plany Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego? Remont onkologii i chemii dziennej i związane z tym przeniesienie oddziałów (ale w tym przypadku w obrębie tego samego szpitala). Szpital chce też uruchomić u siebie stację dializ i otworzyć oddział hematologii. Elżbieta Gelert dziękowała dziś całej kadrze pracującej na oddziale pediatrii, m. in. jego ordynator.

- Bardzo jestem wdzięczna za wieloletnią współpracę, za to, że mogliśmy tutaj być, pracować, a co przyniesie przyszłość, to się okaże - mówi lek. Alicja Rudzińska-Olszak, która stała na czele oddziału pediatrii w WSZ. Dziękowała dyrekcji i pracownikom szpitala.

W ostatnim czasie w szpitalu wojewódzkim przyjmowano na pediatrii ok. 2600-2800 dzieci rocznie.