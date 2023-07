Oni dojechali do dębu Hoggo

Fot. Nadesłane)

Niedzielne zadanie w konkursie „Rozpoznaj, dotrzyj i wyślij” nie było trudne. Charakterystyczny dąb Hoggo jest znany, mniej znana jest zapewne droga do niego. Nikomu nie udało się tam dojechać do godz. 12 w dwie osoby. Otrzymaliśmy za to dwie fotki indywidualnych uczestników konkursu, którym postanowiliśmy przyznać wyróżnienia.

Dzisiejsze zadanie polegało na dotarciu jak najszybciej do widocznego na zdjęciu miejsca, którym był majestatyczny pomnik przyrody - dąb Hoggo, rosnący między Próchnikiem a Rubnem Wielkim. Jego nazwa nie jest przypadkowa, odnosi się do legendarnego władcy terenów Wysoczyzny Elbląskiej. W zadaniu określiliśmy, by na fotografii z tego miejsca, były co najmniej dwie osoby. Nikt takiego warunku nie spełnił. Otrzymaliśmy za to dwa maile od indywidualnych uczestników, dlatego doceniając ich zaangażowanie, przyznajemy im wyróżnienia. Pierwszy o godz. 8.43 maila ze zdjęciem wysłał Radosław Andrzejewski z Elbląga, drugi na miejscu o godz. 9:05 był Maciej Wierzchoń. W nagrodę otrzymują od nas po voucherze na zakupy wartości 100 zł. Zachęcamy do udziału w kolejnych dwóch edycjach i obiecujemy - po sygnale jednej z Czytelniczek, że będą one dotyczyć indywidualnej rywalizacji. Po odbiór nagród zapraszamy do naszej redakcji od poniedziałku do piątku w godz. 10-16.30. Kolejna edycja rowerowego konkursu z Wysoczyzną Elbląską już w niedzielę, 30 lipca.

Red.