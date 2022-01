Orkiestra gotowa do gry

30 stycznia po raz trzydziesty zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Elblągu będzie kwestowało 450 wolontariuszy. Tym razem Orkiestra zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W środę (26.01) podczas konferencji prasowej miejski sztab WOŚP podsumował przygotowania do niedzielnego Finału.

- W związku z trzydziestoleciem Orkiestry mamy niespodziankę dla mieszkańców. W piątek na Bramie Targowej pojawi się iluminacja świetlna: serduszko WOŚP. Gramy już od piątku. Tego dnia na lodowisku "Helena" o godz.18 będą prowadzone konkursy, zabawy i licytacje. W sobotę oraz niedzielę do elbląskiego muzeum bilet będzie kosztował symboliczną złotówkę. Resztę pieniędzy możemy wrzucić wolontariuszom do puszki WOŚP. W Centrum Handlowym "Ogrody" w sobotę od godz. 12 do godz.16 będzie działała scena, a na niej odbędą się występy zespołów oraz licytacje - zapowiada Adam Krause, szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Elblągu.

W niedzielę (30.01) wydarzenia na scenie głównej na Starym Mieście ruszą o godz. 14, o godz. 14:15 wystąpią Lazurki. O 15 wystąpi Paweł Marchel, a o 15:45 Szalone i Szalone Małolaty. O 17 na scenie pojawi się zespół Blind Box, o młodych rockmanach pisaliśmy m. in. tutaj. O 18 wystąpi Groovno, o 19 The Nierobbers.

Pomiędzy koncertami na scenie będą się oczywiście odbywać orkiestrowe licytacje, na 20 zaplanowano tradycyjne „Światełko do nieba”. Zakończył się już nabór wolontariuszy na tegoroczną edycję. W tym roku będzie ich 450. Sztab WOŚP będzie mieścił się w Ratuszu Staromiejskim. - Każda puszka będzie miała numer, ten sam numer, który wolontariusz będzie miał na swoim identyfikatorze. Na 450 wolontariuszy 176 są to osoby, które nie ukończyły 16 lat. Prosimy rodziców, aby przyszli ze swoimi dziećmi i tego dnia pełnili funkcję opiekuna. Dlaczego o to prosimy? Aby nie prowokować dodatkowych spotkań, chociaż oczywiście opiekunów dla wolontariuszy przewidzieliśmy. Przez to jednak możemy zminimalizować kontakt z koronawirusem, którego fala przetacza się obecnie po raz kolejny - mówi Gabriela Zimirowska z Elbląskiego Centrum Wolontariatu.

Dodajmy, że w związku z feriami szkolne sztabiki zagrały z wyprzedzeniem. Było ich w tym roku 45. W niedzielę w wydzielonej strefie pod sceną będzie obowiązywał limit osób, do którego nie będą wliczane, te które zaszczepiły się przeciw koronawirusowi.

- Prosimy więc o zabranie ze sobą paszportów covidowych. Będziemy je sprawdzali – dodaje Adam Krause.

Obecnie na elbląskich aukcjach WOŚP jest około 300 przedmiotów. Można je znaleźć w linku. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl w tym roku wystawia na nie trzy kalendarze ścienne ze zdjęciami Czytelników portEl.pl na 2022 rok, artykuł sponsorowany na naszych łamach i udział w sztafecie portElu w ramach Garmin Iron Triathlon (do wyboru pływanie, rower lub bieg).

- Zapraszamy wszystkich elblążan do udziału w tegorocznym finale WOŚP. Tu nie chodzi o bicie rekordów, ale najważniejsze jest to, że otwieramy się na potrzeby innych ludzi – mówi prezydent Elbląg Witold Wróblewski.