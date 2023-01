Orkiestra zaczęła grać!

Punktualnie o godz. 9 elbląski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otworzył swoje drzwi dla wolontariuszy. W miasto wyruszyło ponad 400 osób, które będą zbierać datki na walkę z sepsą.

Ratusz Staromiejski, kilka minut przed godziną 9. W długiej kolejce na odbiór puszek i identyfikatorów czekają wolontariusze – młodsi, starsi, wiele osób przyszło z dziećmi.

- Warto pomagać. Robimy to dla wspólnego dobra. W tym roku zbieramy na leczenie sepsy, to paskudna choroba, która zabiera życie. Moja teściowa właśnie z nią walczy – mówi pani Ela, którą jest jedną z wolontariuszek. Z puszką będzie chodzić po ulicach Elbląga już po raz piąty. - W ubiegłym roku był straszny huragan, ale daliśmy radę. Dzisiaj pogoda jest lepsza – przyznaje. – Ogólnie ludzie są życzliwi WOŚP. Nie ma nieprzyjemnych incydentów.

Razem z panią Elą w miasto wyruszy pan Patryk, jej zięć, który z WOŚP gra po raz czwarty. – Co roku razem chodzimy, córka też, ale w tym roku jest akurat niedziela handlowa i musiała iść do pracy. Dla wolontariuszy to dobrze, że mamy niedzielę handlową, więcej ludzi na mieście będzie – przyznaje.

Z kolei Kinga, którą również spotkaliśmy w kolejce przed Ratuszem Staromiejskim, będzie wolontariuszką WOŚP po raz pierwszy. – Chciałam jakoś pomóc i się zgłosiłam. Trochę koleżanka mnie namówiła – przyznaje.

Dla koleżanki Kingi – Wiktorii – będzie to druga edycja WOŚP w roli wolontariuszki. – Pierwszy raz byłam trzy lata temu i po przerwie postanowiłam wrócić przyznaje Wiktoria.

– Gdzie będziemy kwestować? Jeszcze nie wiemy, będzie na spontanie – śmieje się Kinga.

W sumie na ulice Elbląga ruszy ponad 400 wolontariuszy, osobom niepełnoletnim będą towarzyszyć rodzice lub członkowie patroli. – Mamy nadzieję, że mieszkańcy przyjdą na starówkę, serdecznie zapraszamy, sporo tu się będzie działo. W ubiegłym roku pogoda pokrzyżowała nam plany, więc w tym roku sobie to odbijemy. Mam nadzieję, że będzie bezpiecznie. Pogoda dopisała, więc bardzo się z tego cieszymy – mówi Adam Krause, szef elbląskiego sztabu WOŚP.

Główna scena 31. Finału WOŚP w Elblągu znajduje się na ul. Stary Rynek. Zacznie działać o godz. 14. Wystąpią: Karmen, Szalone i Szalone Małolaty, Fumez, Blind Box, The Nierrobers i Etna Kontrabande. Między koncertmi odbędą się licytacje, a całość o godz. 20 zakończy Światełko do Nieba. Szczegółowy program na plakacie obok.