Oryginalne części bez wychodzenia z domu. Zamów, a dowieziemy pod wskazany adres!

Chcesz ograniczyć wychodzenie z domu do minimum? A potrzebujesz części do naprawy samochodu? Przychodzimy z pomocą! W dalszym ciągu dowozimy części zamienne na terenie miast: Elbląg, Starogard Gdański, Gdańsk, Tczew, Malbork, Nowy Dwór Gdański i okolic.

Jako autoryzowany dealer marek Skoda i Citroen w Elblągu oraz Skoda i Kia w Starogardzie Gdańskim posiadamy w swojej ofercie oryginale części do aut marek Skoda, Citroen, Kia oraz Volkswagen, Seat, Audi i Peugeot. Oferowane przez nas części posiadają pełną gwarancję producenta. Nasi specjaliści z Działu Części Zamiennych pomogą w doborze odpowiedniej części do Twojego modelu auta. Zamówione części dowieziemy pod wskazany przez Ciebie adres. Ponadto, jeżeli na czas naprawy niezbędny jest samochód zastępczy, oferujemy możliwość wypożyczenia aut zarówno osobowych, jak i dostawczych.



Zapraszamy do kontaktu:

Dział Części Zamiennych

Elbląg

T.: 55 235 24 57

T. mob.: 733 433 794

Starogard Gdański

T.: 58 560 94 80

T. mob.: 720 820 526



Dział Wypożyczalni

Elbląg

T.: 720 820 287

Starogard Gdański

T.: 607 880 937



Dodatkowo zachęcamy do kontaktu poprzez naszą aplikację mobilną HADM SOS, która jest dostępna na system Android i iOS w linkach poniżej:



Android http://bit.ly/3aT1IMH

iOS https://apple.co/2Q1BMGx





HADM Gramatowski

Skoda i Citroen

Warszawska 87

Elbląg

55 235 24 57

Skoda i Kia

Rokocin 4G

Starogard Gdański

58 560 94 80

www.hadm.pl

