 Ostróda nie zwalnia tempa! Święto Perły Mazur już w pierwszy weekend sierpnia

Kilkadziesiąt gwiazd z kraju i zagranicy przewinęło się już przez kulturalną stolicę regionu, tysiące uśmiechniętych widzów miało okazję śpiewać wspólnie ze swoimi idolami największe hity w Ostródzie, a to dopiero półmetek sezonu!

Już w dniach 5-7 sierpnia zapraszamy na Dni Ostródy i bliskie spotkania z absolutnymi gwiazdami! Roksana Węgiel, Sławomir, Kwiat Jabłoni i Grzegorz Turnau wystąpią na deskach ostródzkiego amfiteatru w sobotę i niedzielę 6-7 sierpnia. Święto Ostródy rozpocznie się piątkową Polską Nocą Kabaretową. Poza występami artystycznymi program wydarzenia zapowiada się równie imponująco! Przejazdy kultowym Londyńczykiem, strefa animacji dla rodzin z dziećmi, warsztaty, gry, konkursy, koncerty i ciekawe spotkania wypełnią każdą godzinę waszego wolnego czasu.

Sprawdź szczegółowy plan wydarzenia.

- Serdecznie zapraszam na ogólnopolskie Święto Ostródy, w trakcie którego będziemy się wspólnie bawić i celebrować najpiękniejsze emocje towarzyszące nam zawsze w Ostródzie! To już tradycja, że na Dniach Ostródy gościmy największe gwiazdy, a udział w wydarzeniu biorą widzowie z całego kraju! Serdecznie zapraszam do Ostródy! - zastępca burmistrza Ostródy Piotr Kowal nie kryje swojego entuzjazmu i oczekiwania na jedną z największych imprez w regionie!

Musisz tam być również i Ty! To tylko nieco ponad pół godziny drogi z Elbląga!

Przypominamy jednocześnie, że Dni Ostródy to nie jedyne wydarzenie, na które warto wybrać się do Perły Mazur. Do września włącznie Ostródę odwiedzi jeszcze mnóstwo gwiazd z absolutnego topu, warto więc zapoznać się z pełnym kalendarzem imprez letnich w Ostródzie.

---komunikat płatny---