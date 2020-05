Otwarcie mostu nastąpi szybciej?

Remont Mostu Niskiego zostanie znacznie przyspieszony - poinformował media... Jerzy Wcisła. Senator twierdzi, że na początku czerwca żegluga na tym odcinku rzeki Elbląg zostanie przywrócona. Urzędnicy są bardziej ostrożni w przewidywaniach.

Remont Mostu Niskiego miał się zakończyć 20 kwietnia, ale został przedłużony do 29 czerwca. Wymiana nawierzchni na moście spowodowała, że obiektu nie można otwierać, a to z kolei zablokowało możliwość żeglugi na trasie między Kanałem Elbląskim a Pętlą Żuławską. Przeciwko zamknięciu mostu protestowali przedsiębiorcy z branży turystycznej i wodniacy.

- Najważniejszy szlak turystyczny z Elbląga został zamknięty w momencie, kiedy turystyka wodna stanęła przed szansą na przyciągnięcie nowych turystów – spośród tych, którzy nie wyjadą za granicę z powodu koronawirusa. Przedstawiciele turystyki wodnej zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc. Rozmawiałem o tym z prezydentami Elbląga. Szukaliśmy różnych rozwiązań i dzisiaj mogę przekazać, że remont mostu zostanie znacznie przyspieszony. Na początku czerwca żegluga w stronę Kanału Elbląskiego zostanie przywrócona – twierdzi senator Jerzy Wcisła.

Elbląscy urzędnicy są bardziej ostrożni w przewidywaniach. - Robimy wszystko, by przyspieszyć podany termin zakończenia prac. Jeśli tylko prace się zakończą i zostaną wykonane odbiory, most ponownie zostanie oddany do użytku. Na pewno nikt nie będzie z tym zwlekał - poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Jak już informowaliśmy, po oddaniu Mostu Niskiego do ponownego użytku będą mogły przez niego przejeżdżać tylko pojazdy uprzywilejowane np. służb miejskich. Tym samym kierowcy stracą możliwość skracania sobie drogi przez starówkę, by dostać się na Zawodzie i dalej na obwodnicę Elbląga.