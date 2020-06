- W dniu 27 czerwca 2020 w ramach „zamkniętych” Dni Otwartych Żuławskich Zabytków, my jednak otwieramy się dla Was - informuje PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. Zaprasza tym samym do odwiedzin... przepompowni parowej w Różanach.

Zazwyczaj ponad 20 miejsc, często unikatowych i na co dzień niedostępnych, było w tych dniach roku otwartych dla zwiedzających. COVID-19 pokrzyżował jednak wszystkie plany.

Korzystając „niecnie” z tego, otwieramy „drzwi do Żuław”, zapraszając tym samym do odwiedzin przepompowni parowej w Różanach, usytuowanej we wschodniej części wsi nad Tiną Dolną. To jedyny taki obiekt zachowany na Żuławach. Będzie go można zobaczyć 27.06.2020 (sobota) w godz. 11-15.

Wiemy, że w poprzednich latach bardzo często, z racji zbyt napiętego programu Dni Otwartych Żuławskich Zabytków, po prostu nie zdążyliście do nas wstąpić – teraz macie szansę. Przybywajcie zatem: pieszo, rowerem, kajakiem, samochodem i czym tylko chcecie! Oczywiście można, a nawet wypada być zamaskowanym - odkażanie zapewniamy! Zapraszamy serdecznie!

Jednocześnie informujemy, że obiekt zostanie udostępniony dzięki Zarządowi Zlewni w Elblągu.

Więcej informacji na Facebooku PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.