Paliła się kuchnia, strażacy ewakuowali psa

W piątek (19 stycznia) około godziny 12 służby otrzymały informację o pożarze w budynku przy ulicy Robotniczej w Elblągu. Właścicieli mieszkania nie było na miejscu.

Jak poinformował nas st. kpt. Mateusz Norek, zdarzenie miało miejsce w kuchni znajdującej się na trzecim piętrze. Spaleniu uległ garnek z potrawą oraz elementy wyposażenia kuchni. Po przybyciu na miejsce można było dostrzec wydobywające się przez okno płomienie.

Pożar został ugaszony, lokale mieszkalne zostały sprawdzone i przewietrzone. W mieszkaniu nie było żadnych lokatorów. Strażacy znaleźli za to psa przebywającego w osobnym pokoju. Zwierzę zostało ewakuowane, przekazane policji, a następnie trafiło do pracowników elbląskiego schroniska dla zwierząt. Po ustaleniu właściciela pies wróci do domu.

W akcji brały udział cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, w sumie 14 strażaków z obu elbląskich jednostek oraz policja. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.





fot. Mikołaj Sobczak