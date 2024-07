Pamiątka z Polski. Weź udział w konkursie

5 i 6 października w Krakowie odbędą się Targi Polskiego Produktu Turystycznego. Nieodłącznym elementem turystyki kulturowej są pamiątki. To właśnie dla ich twórców poświęcone są Targi. Elbląscy rzemieślnicy także zostali zaproszeni do udziału w konkursie "Pamiątka z Polski".

Głównym hasłem tegorocznej edycji jest „Pamiątka z Polski”. Konkurs pamiątek turystycznych składa się z 13 kategorii. Od sztuki przez dewocjonalia, biżuterię, a nawet gry komputerowe. Za organizację Targów odpowiada Stowarzyszenie Polskich Mediów, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Organizacja Turystyczna.

- Pamiątki turystyczne pełnią ważną rolę w promowaniu turystyki kulturowej, umacniając pozytywny wizerunek kraju bądź regionu. Zakupy stanowią ważny element podróży, będąc aktywnością, bez której doświadczenie podróży nie może być pełne. Upominki i pamiątki turystyczne mają znaczący udział w dochodach z turystyki (około 20 proc. PKB sektora turystyki) na poziomie tworzącym wartość dodaną w wielu krajach - informują organizatorzy konkursu.

Do Elbląga w okresie wakacyjnym przyjeżdżają także turyści z zagranicy chociażby z Litwy, Włoch, a nawet Japonii. Ich wsparcie turystyki regionalnej pozwala utrwalić pozytywny wizerunek Elbląga i regionu w świecie oraz zachęcić innych do przyjazdu. Ważne jest też wsparcie finansowe przyjezdnych kupujących pamiątki.

- Pamiątki pomagają turystom przypomnieć sobie historię danego miejsca. Pozwalają też odzwierciedlać najbardziej podstawowe cechy kulturowe produktu turystycznego, miasta gminy czy regionu, pokazując charakterystyczne i unikatowe cechy - informują organizatorzy konkursu.

Podczas październikowych targów zaprezentowane zostaną pamiątki z najróżniejszych kategorii, a zwycięzcy otrzymają certyfikat jakości. Poświadczy on klientom o wysokiej jakości produktu i odróżni go od wszechobecnej tandety. Pomoże to jeszcze bardziej napędzić sektor turystyki lokalnej i wypromować twórców rękodzieła.

Najlepsze prace zaprezentowane podczas październikowych targów będą promowane w międzynarodowych mediach, na turystycznych targach międzynarodowych oraz zostaną na stałej wystawie w Warszawie.

Elblążanom życzymy powodzenia!