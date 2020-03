Parlamentarzyści Platformy w nowej siedzibie

We wtorek (10 marca) przy ul. Hetmańskiej 31 otwarto nowe biuro Platformy Obywatelskiej w Elblągu. Senator Jerzy Wcisła zapowiada, że będzie także kontynuował i rozwijał wirtualne spotkania z mieszkańcami. Zapowiedziano również utworzenie mobilnego biura parlamentarnego.

- Zmieniliśmy siedzibę, nie zmieniliśmy charakteru pracy biura. Cieszę się, że nowe biuro otwierają wszystkie te osoby, które będą współgospodarzami tego miejsca: poseł Jacek Protas i Tomasz Frankowski, poseł Europarlamentu. Wspólnie z posłanką Elżbietą Gelert spowodują, że będzie to miejsce współpracy wszystkich szczebli parlamentarnych, w których Polacy mają swoich przedstawicieli - mówi Jerzy Wcisła, senator RP.

Biuro przy ul. Hetmańskiej 31 będzie czynne w poniedziałki od godz. 10 do godz. 19, natomiast od wtorku do piątku od godz. 10 do godz. 16.

- W poniedziałki będziemy również kontynuowali kontakty wirtualne z mieszkańcami. Od pół roku spotykam się z obywatelami na czatach internetowych. Są one bardzo ważną częścią naszej działalności, mamy pomysły na jej rozbudowanie i poszerzenie obecności w Internecie. Planujemy też utworzenie mobilnego biura parlamentarnego – podkreśla senator Wcisła.

Senator Wcisła zapowiedział także, że biuro, podobnie jak w ubiegłych kadencjach będzie otwarte dla inicjatyw społecznych i politycznych z różnych środowisk.