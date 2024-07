Pasaż przy 1 Maja do przebudowy

Władze Elbląga szukają firmy, które przebuduje część pasażu przy ul. 1 Maja. Ten projekt wygrał głosowanie w budżecie obywatelskim na 2024 rok.

Chodzi o przebudowę tej części pasażu 1 Maja, która prowadzi od wysokości skweru Solidarności do ul. Hetmańskiej. Firma, która wygra przetarg, będzie zobowiązana do wykonania prac rozbiórkowych, remontu nawierzchni pasażu, w tym schodów, wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wykonaniu do tego podjazdu balustrad. Wykonawca będzie miał na realizację prac trzy miesiące od dnia podpisania umowy. Swoje oferty zainteresowane firmy mogą składać do 16 sierpnia. Przy ich ocenach będzie brana pod uwagę oferowana cena (60 procenty oceny) oraz okres udzielonej gwarancji (40 procent oceny)

Przypomnijmy, że wniosek w sprawie remontu tej części pasażu przy ul. 1 Maja do budżetu obywatelskiego złożył Józef Skonieczny Pomysł w głosowaniu poparło 562 elblążan, co dało temu projektowi wygraną w okręgu nr 4. Urzędnicy oszacowali koszt remontu na 520 tys. złotych. Ile wyniesie ostatecznie? O tym zdecydują wyniki przetargu.