„Patriotyzm to szacunek dla wszystkich ludzi”

We wtorek (2.05) na Starym Mieście odbyły się obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zobacz zdjęcia.

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt państwowych, zostało ustanowione w 2004 roku. Tego dnia szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. Elbląskie obchody Dnia Flagi rozpoczęły się o godz. 12 na bulwarze Zygmunta Augusta, skąd pod Bramę Targową wyruszył przemarsz z 50-metrową flagą przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej Garnizonu Elbląg.

- Patriotyzm to wielkie słowo. Każdy kto mieszka w Polsce powinien kochać ten kraj i robić wszystko, by żyło nam się jak najlepiej. Patriotyzm to również szacunek dla wszystkich ludzi wokół mnie, to bycie we wspólnocie, uczciwość, empatia i życzliwość. Patriotyzm to bycie dobrym dla całego otoczenia, nie tylko dla siebie nawzajem, ale i dla środowiska. Patriotyzm to też brak nienawiści do drugiego człowieka. W tym dniu życzmy sobie poczucia wspólnoty i miłości - mówi pani Karolina, jedna z elblążanek, która uczestniczyła w przemarszu.

- Bycie patriotą to przestrzeganie norm danego kraju, obchodzenie wszystkich narodowych świąt. To bycie życzliwym dla siebie wzajemnie, a tego nam dzisiaj chyba brakuje najbardziej - dodaje pan Włodzimierz, który także przyszedł na elbląską starówkę, by wziąć udział w Dniu Flagi.

Po zakończeniu przemarszu flagę wciągnięto na Bramę Targową i odegrano hymn Polski. Jak podkreślił Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga, biel i czerwień łączą Polaków w kraju i poza nim. - Nasze narodowe barwy to najważniejsze symbole Polaków, związane z tradycją naszych dziejów. Symbole te przez wieki reprezentowały naród oraz państwo i wciąż bardzo silnie przemawiają do naszych uczuć patriotycznych i obywatelskich, przyczyniają się do umocnienia więzi społecznych, pobudzają do działania w imię wspólnej sprawy. Biel i czerwień stanowią zewnętrzną oznakę wolnego, niepodległego państwa, reprezentują imię Polski na zewnątrz, łącząc Polaków w kraju i poza nim – mówił Janusz Nowak.



fot. Mikołaj Sobczak

- Flaga, jako jeden z symboli narodowych, określa naszą tożsamość i przynależność kulturową. Jest wyrazem naszej państwowości. To także nieodłączny atrybut wielu wydarzeń. Polska flaga odzwierciedla historię naszego kraju. Jej barwy nawiązują do barw królewskiej chorągwi i herbu Królestwa Polskiego. Górny biały pas oznacza orła białego, czerwony zaś pole tarczy herbowej - dodał Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu.

Jak podkreślił Antoni Czyżyk, biel i czerwień nie pozostają tu bez znaczenia. - Biel symbolizuje szlachetność, czystość i porządek. Czerwień zaś to ogień, krew, odwaga i waleczność. Flaga, orzeł biały, hymn są ważne dla wszystkich Polaków – mówił przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu.

Uczestnicy elbląskich obchodów Dnia Flagi mogli także obejrzeć pokaz musztry i występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.