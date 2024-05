Piechotą wzdłuż Bałtyku po zdrowie dla Róży i Szymona

Rafał Błądek, mieszkaniec Nowej Wsi Malborskiej, postawił przed sobą niecodzienne wyzwanie. Chce przejść w siedem dni wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, czyli ok. 550 km. Sportowiec w ten sposób zamierza wesprzeć zbiórkę charytatywną na rzecz Róży i Szymona, dwójki dzieci walczących o powrót do zdrowia i sprawności. 17-miesięczna Róża mieszka z rodzicami i dwoma braćmi w Elblągu, choruje na zaćmę wikłającą.

Rafał Błądek biega, uprawia nordic walking, często także angażuje się w akcje charytatywne. Swój marsz wzdłuż brzegu Bałtyku dokładnie zaplanował. Zamierza wyruszyć w poniedziałek, 13 maja o godz. 7 ze Świnoujścia i tego dnia przejść 101 km do Kołobrzegu. To najdłuższa trasa. W kolejnych dniach zamierza pokonać odcinki:

71 km z Kołobrzegu do Darłówka,

94 km z Darłówka do Łeby,

92 km z Łeby do Władysławowa,

85 km z Władysławowa do Helu i z powrotem do Władysławowa,

90 km z Władysławowa do Sobieszewa,

50 km z Mikoszewa (na drugim brzegu Wisły) do Piasków.

- Podejmuję się wyzwania, o którym myślałem od dłuższego czasu, tj. pokonania jak najdłuższego odcinka linii brzegowej Morza Bałtyckiego ze startem w Świnoujściu i metą w Piaskach, w terminie maksymalnie 7 dni. Mam nadzieję, że przyniesie ono satysfakcję zarówno mi, jaki i Szymonowi oraz Róży - czytamy na zbiórce, którą Rafał Błądek utworzył dla Róży i Szymona.

Rafał Błądek, fot. arch. prywatne/Facebook

Róża Bobowska ma 17 miesięcy. Mieszka z rodzicami i dwoma braćmi w Elblągu. - Jest również córką żołnierza, z którym maszerujemy ramię w ramię w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku gdzie wspólnie służymy. Pierwszy rok jej życia był bardzo ciężki. Przez 2,5 miesiąca Róża rozwijała się prawidłowo. Niestety później zdiagnozowano u niej zapalenie błony naczyniowej oczu, co rozpoczęło falę spadających na nią problemów zdrowotnych, z którymi walczy do dziś. Zapalenie wywołało zaćmę wikłającą. Róża przeszła trzy operacje, przebywała sześć razy w szpitalu na oddziale okulistyki. Dwie operacje polegały na usunięciu soczewek w obu oczach, a trzecia była konsekwencją pojawienia się komplikacji i jaskry wtórnej - czytamy na zbiórce.

Mała Róża cierpi na nieuleczalne choroby, które mogą doprowadzić nawet do utraty wzroku. Z powodu swoich ograniczeń Róża rozwija się dużo wolniej niż jej rówieśnicy. Dziewczynka wymaga rehabilitacji wzroku i całego ciała. Jest pod opieką okulistów, optometrystów, terapeutów wzroku, rehabilitantów.

- W większości są to wizyty prywatne, które generują ogromne koszty. Wszystko po to, by stale usprawniać funkcjonowanie Róży. Niewykluczone jest również leczenie za granicą. Wszystko to, co niezbędne, jest również niezwykle kosztowne. Prosimy o pomoc. Nie możemy pozwolić, by w życiu Róży nastała wieczna ciemność – czytamy na zrzutka.pl.

Szymon Żołdak ma 15 lat, mieszka w Nowej Wsi Malborskiej. Od urodzenia choruje na ciężką postać mózgowego porażenia dziecięcego czterokończynowego. - Stan Szymona jest na tyle poważny, iż od urodzenia wymaga stałej, intensywnej i różnorodnej rehabilitacji. Szymon nie jest w stanie samodzielnie wykonać najprostszych czynności, nie chodzi, nie siedzi, nie mówi. Pomimo trudności jest dzieckiem wesołym i pełnym energii. Lubi poznawać nowe miejsca i ludzi a największą radość sprawiają mu wycieczki rowerowe. Szymon znajduje się pod opieką wielu specjalistycznych poradni – czytamy na zbiórce.

Od kilku lat Szymon jest także wychowankiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjn-Wychowawczego w Lasowicach Wielkich i podopiecznym Fundacji „Zdążyć z Pomocą”. Koszty dojazdu na wszelkiego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne oraz koszty ponoszone w związku z zakupem specjalistycznego sprzętu są bardzo wysokie.

- Zachęcam wszystkich do udziału i wsparcia charytatywnej zbiórki, gdyż każda złotówka jest mile widziana. Chętni mogą dołączyć w trakcie marszu, aby uczestniczyć w wydarzeniu i przebyć trasę w całości lub w części - apeluje Rafał Błądek.

Kliknij w link i przejdź do zbiórki dla Róży i Szymona.