Piekarczyk razy pięć

Legendarny elbląski Piekarczyk był już na kartkach pocztowych, fotkach i na okolicznościowej monecie. W niedalekiej przyszłości pojawi się także w postaci pięciu mosiężnych figur na elbląskim Starym Mieście, dołączając tym samym do Piekarczyka stojącego już przed Bramą Targową. Właśnie zakończyło się głosowanie, w którym mieszkańcy wybierali tematykę wszystkich pięciu postaci Piekarczyka i ich lokalizacje.

Pomysł mosiężnych figur przedstawili miejscy radni. Spodobał się on na tyle, że jest właśnie wcielany w życie. W pierwszej kolejności do przedstawienia swoich propozycji wraz z lokalizacją zaproszono szkoły, przedszkola oraz mieszkańców miasta. Elblążanie zgłosili blisko 60 propozycji. Następnie komisyjnie wybrano dziesięć z nadesłanych prac, na które mieszkańcy mogli głosować do 20 czerwca. Łącznie zagłosowały 632 osoby wybierając do realizacji pięć następujących figur: