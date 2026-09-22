Piekarczyk zaprasza na festyn!

Mieszkańców Elbląga czeka kolejne rodzinne wydarzenie w Szkole Podstawowej nr 16 im. Józefa Wybickiego. 26 września o godz. 10:00 rozpocznie się Festyn Rodzinny „Dbamy i mamy”, organizowany pod hasłem „Elbląg, moje magiczne miejsce na ziemi”. Wydarzenie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Tegoroczna edycja będzie okazją do wspólnej zabawy, ale także do przypomnienia jednej z najbardziej znanych elbląskich legend. Uczniowie szkoły przygotowali występy inspirowane historią Piekarczyka, bohatera, który według legendy ostrzegł mieszkańców przed atakiem Krzyżaków. Podczas festynu Piekarczyka z pewnością nie zabraknie. Będzie można spotkać go osobiście!

Na uczestników czekać będzie wiele konkursów i rodzinnych konkurencji. Jedną z głównych atrakcji będzie rywalizacja o tytuł Najlepszej Rodziny. Zgłoszone rodziny wezmą udział w kilku konkurencjach, zdobywając punkty za kolejne zadania. Zwycięży rodzina, która uzyska ich najwięcej. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych i całych rodzin. W programie znajdą się między innymi animacje, zabawy, konkursy, dmuchańce, fotobudka, kawiarenka oraz kiermasz domowych przetworów.

Festyn będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, dobrej zabawy i poznawania Elbląga poprzez jego historię, legendy i lokalne tradycje. Hasło wydarzenia „Elbląg, moje magiczne miejsce na ziemi” ma przypomnieć, że wyjątkowość miasta tworzą nie tylko jego zabytki i historia, ale przede wszystkim jego mieszkańcy.

Festyn rozpocznie się 26 września o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu. Warto zarezerwować sobie tę sobotę i spędzić ją rodzinnie podczas Festynu „Dbamy i mamy”!