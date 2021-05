Pielęgniarka to brzmi dumnie

Kolejny rocznik ukończył studia pielęgniarskie na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej w Elblągu. Dziś (21 maja) odbyło się tradycyjne „czepkowanie” nowych pielęgniarzy i pielęgniarek.

- Na pielęgniarstwo zdecydowałam się z powołania. Pochodzę z domu z tradycjami pielęgniarskimi, więc wiedziałam na co się piszę. Bywały na tych studiach momenty trudne, ale jakoś wszyscy daliśmy radę – mówiła pani Anna, jedna ze studentek, które dziś odebrały swoje czepki pielęgniarskie.

- Lubię pomagać, po prostu. Na drugim roku studiów zaczęłam pracować w Domu Pomocy Społecznej i tam się przekonałam, jak potrzebne są to studia. Jestem bardziej otwarta, wiem jak mogę pomóc - dodaje pani Marcelina, która również dziś odbierała swój czepek.

Czepkowanie to tradycyjna uroczystość pielęgniarek i pielęgniarzy na zakończenie pierwszego etapu kształcenia. - To swoista cezura. Do tej chwili chcieliście być pielęgniarkami lub pielęgniarzami. Od teraz nimi jesteście – mówiła dr Izabela Seredocha, prorektor EUHE ds. jakości kształcenia

Absolwenci pielęgniarstwa EUHE wysłuchali dziś wiele życzliwych słów i przestróg pod swoim adresem. - Dziś, kiedy paniom założymy na głowę czepki, panowie dostaną przypinki, chciałabym, żeby ten symbol stał się dla państwa ważny. Tak jak stał się ważny dla nas wiele lat temu i jest ważny przez całe nasze życie zawodowe- mówiła Halina Nowik, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

- Chciałabym pogratulować państwu, że doszliście do tego etapu czyli czepkowania. Jesteście niezmiernie potrzebni pacjentom. Zawód pielęgniarki jest dziś również zawodem naukowym. Można zdobywać stopnie naukowe, być dyrektorem szpitala. Zawód pielęgniarki daje duże możliwości: można pracować z pacjentem, można kształcić, zarządzać. – mówiła Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Pani Anna swoją przyszłość widzi w neurologii, pani Marcelina – na chirurgii.