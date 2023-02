Pierwsze miejsce elblążanki na międzynarodowych mistrzostwach w makijażu permanentnym

Karolina Wojtczak zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Junior Lips” na międzynarodowych mistrzostwach świata w makijażu permanentnym, które odbyły się w Warszawie. - Nie ukrywam, że byłam zaskoczona docenieniem mnie przez jury konkursu. Nie nastawiałam się na wygraną, a do udziału w mistrzostwach namówił mnie mąż - mówi pani Karolina.

Pani Karolina jest kosmetologiem od 2011 roku, studia w tym kierunku ukończyła w Gdańsku. Swój własny gabinet kosmetyczny prowadzi już od 6 lat. Jak przyznaje, kosmetologia jest dla niej nie tylko pracą, ale także życiową pasją. - Kosmetologią interesowałam się odkąd byłam nastolatką. Już wówczas wiedziałam, że chciałabym podążać w tym kierunku, zaczynałam między innymi od wykonywania makijażu koleżankom na studniówki. Kiedyś, w przededniu moich urodzin, tata spytał się mnie jaki prezent chciałabym otrzymać, odpowiedziałam, że może być to kurs stylizacji paznokci. I tak się ta przygoda zaczęła - mówi pani Karolina.

Jak przyznaje elblążanka, gabinet kosmetyczny to jej drugi dom. - Kosmetologia to moje hobby, pasja. Kocham tę pracę, a gabinet, to mój drugi dom. Co szczególnego jest w tej pracy? Lubię kontakty z ludźmi. Cieszę się, gdy klientka wychodzi z gabinetu zadowolona i umawia się na kolejną wizytę. Wiem, że sprawiłam swoją pracą komuś radość i dodałam pewności siebie - mówi pani Karolina.

Karolina Wojtczak, fot. arch. prywatne

Do udziału w międzynarodowych mistrzostwach w makijażu permanentnym namówił ją mąż. - Nie wierzyłam w siebie, nie za bardzo lubię też wychodzić ze swojej strefy komfortu. Natomiast mój mąż bardzo mnie wspiera i to on ostatecznie nakłonił mnie do zgłoszenia się do tego konkursu - mówi pani Karolina.

W weryfikacji do mistrzostw wzięło udział 150 osób, do ścisłego finału w dwóch kategoriach (brwi i usta) dostały się 32 osoby. Karolina Wojtczak brała udział w kategorii „Junior Lips”. W tej kategorii należało wykonać makijaż permanentny ust techniką dowolną z użyciem maszyny. Uczestnikiem musiała być osoba nieszkoląca, pigmentująca od dwóch lat, licząc od daty uzyskania pierwszego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania makijażu permanentnego. Na wykonanie zabiegu uczestnik miał trzy godziny. - Trzy godziny na pigmentację ust to dużo czasu, w pracy robię to o połowę krócej. Natomiast podczas mistrzostw był ogromny stres, czasem zdarzyło się, że zadrżała mi ręka, a przy wykonywaniu konturu ust potrzebna jest pewność, opanowanie. Okazało się, że te trzy godziny to nie jest tak dużo czasu, ale zmieściłam się w tym limicie. Wykonałam usta w kolorze naturalnym, postawiłam na delikatny wygląd i pigmentację. Do końca jednak nie wierzyłam w swoje zwycięstwo. Bardzo duże wsparcie dała mi moja modelka i ogromnie jej za to dziękuję - mówi pani Karolina.

Werdyktem jury to właśnie elblążanka zwyciężyła w kategorii „Junior Lips”. - Przed usłyszeniem werdyktu nogi zrobiły mi się jak z waty, przytrzymałam się koleżanki, żeby nie zemdleć z wrażenia. Wyczytano moje nazwisko i byłam po prostu w szoku. Bardzo się cieszę, że moja praca została doceniona przez jury - mówi pani Karolina.

Za zwycięstwo w mistrzostwach pani Karolina otrzymała maszynę do wykonywania makijażu permanentnego i mezoterapii mikroigłowej. - Wygrałam też zestawy kosmetyków oraz szkolenia z zakresu social mediów. Nagrodą było też dla mnie to, jak na moje zwycięstwo zareagowały klientki. Dzwoniły, gratulowały, niektóre nawet przychodziły do gabinetu z kwiatami. To było bardzo miłe - mówi pani Karolina.

Mistrzostwa odbyły się w Warszawie na początku stycznia. Ich organizatorami były Kinga Myler-Szmytka oraz Katarzyna Liera. Pani Karolina Wojtczak prowadzi Salon Urody KaroLine.