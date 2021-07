Piknik rodzinny w Stegnie

Edukacja przez dobrą zabawę! To cel Kampanii Kolejowe ABC, w ramach której – po raz drugi w te wakacje – zostanie zorganizowany piknik edukacyjny dla rodzin. Tym razem wydarzenie pod hasłem „Hej przygodo! Odwiedź Peronowo!” odbędzie się 31 lipca w Stegnie, na placu Glinianka przy ul. Władysława Jagiełły. To pomysł na wspólną rozrywkę i naukę najważniejszych zasad bezpiecznego podróżowania koleją.

To będzie wyjątkowy dzień pełen zabawy z długą listą niesamowitych atrakcji. Podczas pikniku najmłodsi będą mieli okazję spotkać nosorożca Rogatka, wesołego bohatera Kampanii Kolejowe ABC. Nie zabraknie także atrakcji dla całej rodziny. Na uczestników czekać będą: familijna gra edukacyjna z atrakcyjnymi nagrodami, warsztaty kreatywne, koncert figlującej DJ MIKI oraz liczne konkursy i quizy! Dodatkową rozrywkę zagwarantują dmuchańce, eurobungee, malowanie twarzy i brokatowe tatuaże. Podczas wydarzenia chętni będą mogli obejrzeć wystawę fotograficzną o rozwoju kolei w Polsce oraz wziąć udział w kole fortuny. Dla uczestników przygotowano także możliwość przejazdu pociągiem Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Bilety będzie można zdobyć podczas gier i zabaw zorganizowanych podczas pikniku.

– Najlepiej uczyć się poprzez zabawę, dlatego w ten sposób promujemy zasady bezpieczeństwa na kolei. Pikniki wakacyjne to jeden z elementów Kampanii Kolejowe ABC prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego. W trakcie interaktywnych zabaw i gier edukacyjnych dzieci dowiedzą się, jak zachować się w pobliżu przejazdów kolejowych, na dworcach i peronach tak, by było bezpiecznie – do odwiedzenia pikniku zachęca dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Piknik rodzinny odbędzie się w godzinach 15 – 20. Wstęp na wydarzenie i udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

„Kampania Kolejowe ABC” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, propagująca zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz aktualnych wydarzeń dostępne są na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl".